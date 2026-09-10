Caso Loan: el excomisario Maciel aseguró que el menor murió atropellado y señaló quienes son los responsables

El expolicía brindó testimonio, tras ser acusado como responsable de la desaparición del menor. Entre las irregularidades que se le atribuye figura una demora en el inicio del operativo y el presunto cambio de información en el libro de guardia.

En una nueva semana de audiencias por el caso de la desaparición de Loan Peña en Corrientes , este jueves declaró el excomisario Walter Maciel quien figura acusado como partícipe necesario de su ocultamiento. Frente al Tribunal Oral Federal de la provincia aseguró que el menor murió atropellado y señaló a los presuntos responsables.

Entre las irregularidades que se le atribuyen figura la demora en el inicio del operativo y repliegue de rastrillajes después de una falsa alarma. El Tribunal Oral Federal de Corrientes postergó dos testimonios que estaban programados inicialmente, para dar lugar a la declaración que el imputado había solicitado la semana pasada y porque la audiencia deberá finalizar antes del mediodía.

Maciel aseguró que el niño fue atropellado y luego ocultado: “No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña ”, sostuvo. Durante la audiencia de hoy, comenzó su declaración explicando cuál fue su actuación el 13 de junio de 2024 y expresó que "se lo acusó de algo que no hizo”.

Según relató, ese día llegó a la dependencia policial y diagramó un operativo debido a las distintas actividades que se desarrollaban en el pueblo. Después se retiró a un evento social por la fiesta de San Antonio de Padua para de ahí regresar a su casa.

Fue entonces cuando, según su relato, un oficial de apellido Torres le avisó que había desaparecido un pequeño. De allí, se dirigió hasta el lugar y comenzó a entrevistarse con las personas que estaban allí.

El matrimonio Pérez-Caillava fue señalado como responsable junto a la tía del menor.

Al llegar, habló con Catalina, la abuela de Loan, quien le explicó que había perdido a su nieto. También se entrevistó con los padres y con las primeras personas que estaban en el lugar. “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo. Por más que esté preso, sigo investigando”, aseguró.

“Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”, señaló también. Al mismo tiempo, recordó que en una de las primeras entrevistas que realizó le preguntó a Pérez si había visto algo y, según declaró, este le respondió que no y que solamente había visto una oveja que intentó atacarlo. Maciel dijo que tomó en cuenta ese relato porque consideraba que Pérez tenía “instrucción de fuerza”, ya que era un exmarino de la Armada.

Con el paso de las horas, el comisario aseguró que comenzó a preocuparse y que a las 17.30 puso al fiscal al tanto. Después, cuando empezó a oscurecer, pidió refuerzos de 32 dependencias. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, afirmó.

Con el paso de las horas, el comisario aseguró que comenzó a preocuparse y que a las 17.30 puso al fiscal al tanto. Canal Doce Misiones

Además, aseguró que desde el 13 de junio sospechó de Laudelina y que en reiteradas oportunidades pidió su detención. En ese sentido, cuestionó los cambios en sus declaraciones y le habló directamente durante su exposición: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”.

Entre las irregularidades que le atribuye la fiscalía en las primeras horas de la búsqueda, subrayaron una demora en el inicio del operativo; el presunto cambio de información en el libro de guardia, el repliegue de rastrillajes después de una falsa alarma y el manejo de la escena donde apareció una zapatilla del niño.

Entre las irregularidades se le atribuye una demora en el inicio del operativo y el presunto cambio de información en el libro de guardia.

Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan: pidió perdón por mentir y complicó a Walter Maciel

En un nuevo avance dentro del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, su tía Laudelina lloró este martes durante su declaración y pidió disculpas por las falsas versiones que había dado anteriormente. Aclaró que "no fue su intención" y se desvinculó de otras maniobras, a la par de complicar al excomisario Walter Maciel.

“Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín”, aseguró la mujer ante el tribunal. En su relato, ubicó el comienzo de la jornada del 13 de junio, el día de la desaparición del menor, en la casa de su madre, la abuela del niño.

Contó que llegó alrededor de las 8.15, ayudó a su mamá a limpiar y después se encargó de preparar el fuego y la comida. Durante la mañana arribaron distintos familiares hasta que finalmente se sentaron a almorzar. Después del almuerzo, según su versión, algunos de los presentes fueron a buscar naranjas. En eso, contó que Mónica Millapi le preguntó si quería acompañarlos y que alrededor de las 14 fueron hacia el monte junto con varios de los chicos.