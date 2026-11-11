Juicio a Pity Álvarez: la Fiscalía apuntó a la intención de matar y descartó una defensa propia

Durante su alegato, Sandro Abraldes cuestionó la reacción del músico durante la discusión con Cristian Díaz y puso el foco en los disparos que recibió la víctima cuando ya estaba en el suelo. “Pity Álvarez jugó a ser Dios”, afirmó el representante del Ministerio Público.

El fiscal Sandro Abraldes aseguró que Pity Álvarez quiso matar a Cristian Díaz y rechazó que haya actuado en legítima defensa. Durante su alegato, sostuvo que el músico decidió dispararle después de una discusión y que la reacción no estuvo justificada. “Pity Álvarez jugó a ser Dios” , afirmó el representante de la Fiscalía.

Abraldes explicó cómo fue el enfrentamiento entre ambos y recordó que, según los testimonios y la declaración del propio acusado, antes del crimen habían discutido. Díaz le había propuesto resolver sus diferencias a golpes de puño. “Lo invitó a pelear ‘a lo guapo’, a resolver sus diferencias ‘a lo primitivo’”, señaló el fiscal. Sin embargo, consideró que Álvarez respondió con un arma y que no hubo una agresión que justificara su reacción. También cuestionó los disparos que recibió Díaz cuando ya estaba en el suelo: “¿Qué movimientos de peligro percibió Álvarez para darle tres tiros más?” .

El fiscal puso en duda la versión del músico sobre lo ocurrido. Señaló que Álvarez dijo haber visto un arma, pero nunca aseguró haber visto que Díaz disparara. Además, recordó una frase que el cantante pronunció durante su declaración: “Fue un fogonazo blanco en mi cabeza, no entendía nada”. Para Abraldes, esa explicación no demuestra que haya actuado para defenderse.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un croquis de la Unidad Criminalística Móvil y una animación para mostrar cómo ocurrió el ataque. La sala quedó a oscuras mientras se proyectaban las imágenes. “En un momento determinado, Álvarez saca el arma y decide que Díaz no tiene que vivir más” , sostuvo Abraldes. Y agregó: “Álvarez lo quiso matar. Le disparó primero y, ya en el suelo, se reaseguró de que Díaz muera. No con uno, sino con tres disparos” .

Abraldes también mostró fotografías del lugar del crimen y repasó las pericias y los testimonios de los especialistas que participaron de la investigación. Entre ellos mencionó al perito Manuel Omar Martín y a la médica forense Angélica Bustos, quien realizó la autopsia. Al referirse a la muerte de Díaz, fue contundente: “A Cristian Díaz lo mató Pity Álvarez, no falleció”.

Por otra parte, el fiscal rechazó los testimonios que describieron a Díaz como una persona conflictiva y temida en el barrio. Consideró que hubo un intento de “demonizar a la víctima” y sostuvo que su comportamiento no justificaba el asesinato.

El fiscal descartó que Pity Álvarez haya actuado en legítima defensa: “La ley manda”. RS

Los antecedentes de Pity Álvarez con las armas

Otro de los temas centrales fue el vínculo de Álvarez con las armas. Abraldes afirmó que el músico circulaba armado sin autorización y presentó un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), fechado el 16 de julio de 2018. El documento indicaba que el cantante no estaba registrado como legítimo usuario y que el arma utilizada tampoco estaba inscripta.

Para respaldar su planteo, el fiscal recordó distintas situaciones anteriores al homicidio. Entre ellas, una entrevista publicada por la revista Rolling Stone en 2008, en la que Álvarez había dicho: “Yo ando armado porque los demás andan armados”. También mencionó una aparición televisiva junto a Juan Di Natale, en la que el músico mostró una réplica de un arma y afirmó: “Sirve para matar giles”.

A esos episodios sumó una detención en 2015, cuando el cantante fue encontrado armado en Villa Lugano. También recordó una denuncia por amenazas contra la madre de una fanática y otra acusación, presentada un mes después, por haber herido de un disparo en una pierna a su representante. Para Abraldes, estos antecedentes mostraban que la relación de Álvarez con las armas venía de antes del crimen de Díaz.

Pity Álvarez no participó de la audiencia

La audiencia estaba prevista para las 11.30, pero comenzó más tarde. Antes del inicio se informó que Álvarez no se conectaría por Zoom desde la clínica psiquiátrica donde permanece internado. El secretario del Tribunal Oral en lo Criminal, Sebastián Bauman, explicó que el director del establecimiento había comunicado que el músico no tenía interés en participar porque consideraba que estaba bien representado por sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes siguieron la audiencia de manera virtual.

En la sala estuvieron los auxiliares de la Fiscalía, Nicolás Stivala y Sebastián Watcher, además de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Verónica Román, querellante en la causa. Durante el alegato, la Fiscalía también tenía previsto mostrar fotografías y videos de Cristian Díaz en una pantalla instalada en la sala. Los familiares de la víctima habían sido informados previamente sobre la exhibición de ese material.