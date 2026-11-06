La hermana de Pity Álvarez declarará en el juicio y expondrá su deterioro

Silvina Débora Álvarez será la última testigo en el proceso por el asesinato de Cristian Díaz. La mujer expondrá la preocupación de la familia por los episodios de paranoia del músico y las consecuencias que tuvo su paso por la cárcel.

La hermana de Pity Álvarez declarará en el juicio que lo tiene como acusado.

La hermana de Cristian “Pity” Álvarez , Silvina Débora Álvarez , declarará este viernes en el juicio por el asesinato de Cristian Díaz , ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano . Su testimonio será el último de la etapa de declaraciones y estará atravesado por la preocupación familiar por el deterioro de la salud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados .

La mujer, dos años menor que el músico de 54 años , es una de las personas que mantiene un vínculo más cercano con él y conoce las dificultades que atraviesa en su vida cotidiana. En distintas entrevistas, describió episodios de aislamiento, comportamientos asociados al miedo y situaciones que, según su interpretación, reflejan los problemas que enfrenta su hermano para comprender la realidad.

La audiencia comenzará a las 11:30 y contará con la participación de Silvina como última testigo. Pity Álvarez no estará presente físicamente en la sala , sino que seguirá el desarrollo del debate mediante la plataforma Zoom.

Uno de los aspectos que más inquieta a Silvina Álvarez es el estado de temor permanente en el que, según su relato, vive su hermano. La mujer aseguró que el músico presenta episodios de paranoia que condicionan su comportamiento incluso cuando se encuentra acompañado por integrantes de su familia.

“Yo no tengo un hermano violento, pero el nivel de paranoia que maneja mi hermano es enorme ”, afirmó durante una entrevista concedida a fines de septiembre al programa A la Barbarossa, de Telefe.

En esa oportunidad, describió algunas de las conductas que observa cuando el artista permanece en su domicilio. “Está en mi casa y cierra las ventanas, mira por abajo de la puerta de que no haya nadie. Él vive asustado permanentemente”, relató.

Silvina también expresó su preocupación por la manera en que su hermano interpreta las situaciones que atraviesa y por las dificultades que presenta para relacionarse con otras personas.

“Entiendo todas las posiciones, pero está muy a la vista que Cristian tiene un problema severo. Quizás no tratado. No comprende la realidad como la vemos nosotros”, sostuvo.

Según explicó, existen momentos en los que el cantante consigue mantener conversaciones y establecer un vínculo con su entorno, pero posteriormente vuelve a aislarse. Incluso, reveló que en algunas oportunidades su hermano le pidió disculpas por “algunas cagadas” que cometió durante años anteriores.

La hermana del músico también vinculó sus temores con determinadas conductas que protagonizó a lo largo de su vida, entre ellas la decisión de portar armas. Sin embargo, insistió en que nunca lo identificó como una persona agresiva: “Cristian nunca fue agresivo, en su vida lo vi agarrarse a piñas. No tengo la imagen de un hermano violento”.

El impacto de la cárcel y la pandemia en el estado de Pity Álvarez

Otro de los puntos que Silvina Álvarez podría abordar durante su declaración es el deterioro que, según su perspectiva, sufrió el cantante mientras permaneció detenido. La mujer sostuvo que el encarcelamiento y las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19 profundizaron las dificultades que su hermano ya atravesaba.

“El deterioro que sufrió cuando estuvo detenido fue tremendo. Lo agarró la pandemia detenido. Estuvo mucho tiempo aislado, sin siquiera ver a su madre, que ella nunca le fallaba. Estuvo en el peor de los escenarios. Preso, aislado de nosotros y sin saber qué pasaba”, recordó.

Para Silvina, el aislamiento prolongado y la imposibilidad de mantener contacto habitual con sus familiares tuvieron consecuencias importantes en el estado del músico.

En ese sentido, también cuestionó que su presencia física en el juicio pueda interpretarse necesariamente como una señal de que comprende plenamente el desarrollo del proceso judicial: “En el juicio falta una parte, la parte de él. Su presencia, su estar. Asumiendo su responsabilidad o no. Puede estar de forma presencial en el juicio, pero realmente no está”..

Sus declaraciones estuvieron relacionadas con las primeras audiencias del debate oral, en las que el exlíder de Intoxicados no estuvo presente. La hermana del artista considera que su situación requiere una evaluación que contemple tanto las circunstancias judiciales como las dificultades que atraviesa en su vida cotidiana.

El episodio en el que Pity Álvarez se fue de madrugada con un auto

Entre los acontecimientos recientes que generaron preocupación en la familia aparece un episodio ocurrido durante la madrugada del 22 de septiembre de 2026.

Aquella noche, Pity Álvarez tomó un Volkswagen Bora gris y se retiró en el vehículo, pese a que existía un acuerdo familiar para que el automóvil permaneciera sin utilizarse.

Silvina explicó que la situación se produjo durante un descuido y que su hermano actuó de manera impulsiva. “La madrugada que agarró el auto hubo un descuido. Fue un impulso de él, habíamos hecho un pacto de que ese auto no se movía. Si alguien lo agarraba tenía que estar en condiciones”, relató.

La mujer vinculó ese comportamiento con las dificultades que atraviesa el cantante y reiteró que sus episodios de miedo representan una preocupación constante para el entorno familiar. “Cristian vive asustado permanentemente”, resumió.

El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades que, según su hermana, existen para acompañar y supervisar al músico en determinadas situaciones debidos a su estado.

Pity Álvarez afronta el juicio por el asesinato de Cristian Díaz. Archivo

Cómo es la relación de Pity Álvarez con su hija de 14 años

Además de acompañar a su hermano, Silvina Álvarez cumple un papel importante en el vínculo que el cantante mantiene con su hija de 14 años. Según explicó, se encarga de gestionar los depósitos mensuales correspondientes a la cuota alimentaria, debido a que el contacto entre los distintos integrantes de la familia es limitado.

“Soy un poco la intermediaria de hacer los depósitos mensuales con la hija de Pity. Nosotros no tenemos mucho contacto como familia, pero me encargo de cumplir con la cuota alimentaria”, detalló.

La mujer también contó que recientemente se produjo un acercamiento entre el músico y su hija mediante una sesión de terapia conjunta. De acuerdo con su relato, el encuentro resultó positivo para ambos y generó una reacción especialmente favorable en el cantante.

“Hace poco hicieron terapia y Cristian salió contento, lo noté muy feliz. Según Cris, estuvo bueno. Salió contento y les hizo bien a los dos. Ella estaba feliz de hacer eso con él”, remarcó.

Silvina sostuvo que, pese a las dificultades de comunicación y a la distancia que existe en el vínculo, su sobrina ocupa un lugar significativo en la vida del artista. “Cristian la tiene en su corazón a su manera. A pesar de todo, la tiene muy marcada”, expresó.

Cuándo terminan los alegatos en el juicio contra Pity Álvarez

La declaración de Silvina Débora Álvarez marcará el cierre de la etapa testimonial del juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018. El debate oral comenzó el 10 de agosto y actualmente transita su tramo final, con las últimas exposiciones previstas antes de que el tribunal avance hacia una resolución.

Una vez finalizado el testimonio de la hermana del músico, comenzarán los alegatos de la querella, que expondrá su posición sobre las pruebas reunidas durante el proceso.

Posteriormente, el miércoles 11 de noviembre, será el turno de la Fiscalía, mientras que la defensa de Pity Álvarez presentará sus argumentos el viernes 13 de noviembre.

La audiencia de este viernes tendrá una relevancia particular por el vínculo de Silvina con el acusado y por su conocimiento de las dificultades que atraviesa fuera del ámbito judicial.

Su declaración permitirá incorporar al debate la perspectiva familiar sobre el estado del músico, en un proceso que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes por la muerte de Cristian Díaz.