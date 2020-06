La capital de Jujuy y alrededores vuelven a la fase 1 del aislamiento

De acuerdo precisiones de Morales, los dos infectados son un policía y su hermana que habitan en la capital provincial aunque no se conoce el origen.

"El personal de la fuerza de seguridad estuvo en la Quiaca, en donde durmió en la casa de una familia; después estuvo en un operativo en Fraile y Calilegua", puntualizó.

En cuanto a la familiar del agente se detalló que trabaja en la localidad de Pericó y, a pesar de resultar negativa en el primer test, el segundo fue positivo.

"Hay un árbol de contactos bastante importante. Ya tenemos una cantidad de personas que están en el hospital de campaña", contó el gobernador y no descartó que otro hermano de ambos haya sido infectado.

El domingo, Morales determinó que la localidad de La Quiaca retornara a la fase 1 del confinamiento tras seis nuevos casos de coronavirus en la ciudad boliviana fronteriza de Villazón.

Frente a este caso, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, expresó este martes que "no corresponde" que la provincia de Jujuy inicie las clases, "mucho menos después de los hechos en La Quiaca junto al comienzo del invierno".

"Creemos que es algo que no corresponde, no están dadas las circunstancias y mucho más después de los hechos de las últimas horas en La Quiaca y el inicio del invierno. Hay una carta firmada por los docentes y las familias pidiendo que se revea la medida y esto ya lo he hablado con el gobernador", expresó el titular de Educación.

Jujuy fue una de las provincias que había habilitado el turismo interno, pero tras este retroceso esta actividad, una de las más importantes en el distrito, se verá afectada de forma considerable.

Este fin de semana largo, la presidenta de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán, en diálogo con la agencia de noticias Télam, se refirió inicialmente a los primeros días de habilitación del turismo interno y afirmó que “se registró movimiento, en algunas zonas más que otras”, pero que “la gente tiene mucho miedo”.