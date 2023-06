L-Gante compartirá cárcel con los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

Las duras palabras de la mamá de L-Gante a Cipolla

Luego de conocerse que Elián Valenzuela ya no será representado por Alejandro Cipolla, la mamá del cantante, Claudia, fue contundente al opinar del accionar del abogado con su hijo, tras 10 días preso.

Luis Ventura indagó a Claudia Valenzuela para Secretos Verdaderos: “¿Cómo explicás la partida del doctor Alejandro Cipolla? Un abogado que lo acompañó durante mucho tiempo a Elián y que, de buenas a primeras, se desvincula sin muchas explicaciones, con distintas versiones. ¿Cuál es la lectura y la mirada que le das vos?”, indagó el periodista.

claudia-valenzuela-y-l-gante-1467268.jpg

Fue entonces que la entrevistada se sinceró en el programa de América: “La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas con el doctor Cipolla y muchas fichas. Tuvimos esperanzas, pusimos toda la fuerza y fueron pasando los días y realmente no encontramos nada claro. Pasaron muchos días”.

“Así que ahora se hizo cargo otro doctor”, agregó Claudia, en referencia a Juan Pablo Merlo, el letrado que representa a Tamara Báez, la ex del artista, con quien tiene a su pequeña, Jamaica. “Después te vas dando cuenta que hay cosas que no se realizaron y que hay que realizarlas a tiempo. Ahora, a esperar. No puedo decir más nada del doctor Cipolla porque es como que te defrauda. Me parece que en algo se equivocó, en algo falló. No te puede decir realmente cuál fue el punto”, cerró la señora.