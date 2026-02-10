La ANMAT prohibió varias marcas de lavandinas, cosméticos, productos para autos y un concentrador de oxígeno: los motivos

Las disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y alcanzan a artículos de limpieza, cuidado personal y un producto médico que no contaban con registros sanitarios o presentaban riesgos para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de una serie de productos de limpieza, cosméticos, artículos para el cuidado de automóviles y un producto médico, al constatar irregularidades en su registro sanitario y posibles riesgos para la salud .

Las medidas fueron adoptadas a través de distintas disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial , tras actuaciones de control realizadas por áreas técnicas del organismo.

Mediante la Disposición 341/2026 , la ANMAT prohibió todos los lotes del producto rotulado como “Agua Lavandina Común Val Chemical” , elaborado por la firma Compañía de Poliproductos Baigó S.A. , al comprobar que no se encontraba registrado ante el organismo , pese a que la empresa cuenta con habilitación nacional para el rubro domisanitario.

Según se detalla en la norma, el producto no consignaba número de registro sanitario y, tras las verificaciones correspondientes, la firma reconoció haberlo elaborado sin contar con la autorización exigida. En consecuencia, la ANMAT instruyó además el inicio de un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico.

Por otra parte, a través de la Disposición 360/2026 , el organismo prohibió la comercialización de productos domisanitarios destinados a la limpieza y acabado de superficies de automóviles y motocicletas de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil , debido a irregularidades en su inscripción .

La ANMAT aclaró que queda exceptuado el producto silicona aromatizada de la marca Fenix, único que contaba con registro válido. Según el organismo, los productos se promocionaban y vendían a través de páginas web, redes sociales y plataformas digitales, sin estar debidamente inscriptos ni identificarse establecimientos responsables habilitados.

Cosméticos con riesgo para la salud

En tanto, mediante la Disposición 361/2026, se prohibieron todas las presentaciones de los productos cosméticos de la marca “LG – La Gefa Cosmética VIP”, al detectarse que no contaban con inscripción sanitaria en su rotulado.

La medida alcanza a productos como serums, shampoos, máscaras capilares, tónicos de crecimiento, biotina, alisados y plex moleculares, algunos de los cuales podrían contener formol, una sustancia no autorizada como activo alisante, cuyo uso puede generar exposición a vapores tóxicos.

La ANMAT advirtió que la exposición crónica al formol puede provocar desde dermatitis y reacciones alérgicas hasta un incremento del riesgo de carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

Retiro de un producto médico

Finalmente, a través de la Disposición 258/2026, el organismo ordenó el retiro del mercado del concentrador de oxígeno marca Respironics, modelo EverFLO, identificado con el número de serie 0022092, al no cumplir con los requisitos establecidos para su comercialización como producto médico.

Desde la ANMAT remarcaron que todas las medidas fueron adoptadas con el objetivo de proteger la salud de los usuarios, dado que se trata de productos ilegítimos o no registrados, cuya seguridad, eficacia y composición no pudieron ser verificadas conforme a la normativa vigente.