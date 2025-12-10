Promulgan la ley que declara Personalidad Destacada de los Derechos Humanos a Azucena Del Rosario Díaz + Seguir en









La norma, impulsada por la legisladora Curi Amira (UxP), fue aprobada en el Senado en septiembre de 2024 y convertida en ley en noviembre de 2025. El reconocimiento destaca la trayectoria de Díaz como Madre de Plaza de Mayo, fallecida en septiembre de 2025.



La provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.555, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, mediante la cual se declara Personalidad Destacada de los Derechos Humanos a Azucena Del Rosario Díaz, en reconocimiento a su extensa labor en materia de memoria, verdad y justicia y a su participación histórica como integrante de las Madres de Plaza de Mayo.

El proyecto, presentado por la legisladora Curi Amira (Unión por la Patria), había sido aprobado por el Senado bonaerense el 18 de septiembre de 2024 y obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2025, pocas semanas después de la muerte de Díaz, ocurrida en septiembre de 2025.

Azucena Diaz El proyecto obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2025. La distinción a Azucena del Rosario Diaz La distinción se otorga en el marco del artículo 5° de la Ley provincial 14.622, que habilita el reconocimiento a figuras que hayan realizado aportes significativos a la defensa y promoción de los derechos humanos.

La promulgación quedó formalizada con las firmas de las autoridades de ambas cámaras legislativas y su registro oficial en la edición del Boletín Oficial del 10 de diciembre de 2025.

La designación de Azucena Del Rosario Díaz como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos constituye un homenaje institucional a su trayectoria y a su participación en las luchas que marcaron la construcción de políticas de memoria.