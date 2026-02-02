ANMAT prohibió la venta de maquillajes infantiles sin registro y retiró un destapacañerías del mercado + Seguir en









La medida se tomó tras detectar productos sin inscripción sanitaria, rótulos deficientes y desvíos en los procesos de elaboración. La prohibición alcanza a comercios físicos y plataformas digitales en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una serie de productos cosméticos infantiles y ordenó además el retiro del mercado de un destapacañerías, luego de constatar irregularidades en los controles sanitarios y en la documentación de los artículos inspeccionados.

Las decisiones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 221/2026 y 193/2026, publicadas en el Boletín Oficial, tras inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consultas recibidas por el organismo, que evidenciaron la circulación de productos sin inscripción sanitaria, con rotulado incompleto o elaborados en condiciones no autorizadas.

En el caso de los cosméticos infantiles, la disposición 221/2026 alcanzó a artículos comercializados bajo las marcas "Pequeña Diseñadora", "Bebés llorones", "My Little Pony", "Piku", "Disney Princesses", "Bicgerbowe", "Iman of Noble" y "Victorious Final". Durante los controles realizados entre noviembre y diciembre del año pasado, se detectó la venta de kits de maquillaje, bases, esmaltes y perfumes que no exhibían datos de inscripción sanitaria obligatoria.

Por qué la ANMAT considera inseguros estos cosméticos La consulta a las bases oficiales confirmó que ninguno de los productos contaba con registros habilitados por la ANMAT, lo que impidió verificar si habían sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, con ingredientes permitidos y en establecimientos habilitados. El organismo recordó que la ley 16.463 prohíbe la elaboración y comercialización de productos ilegítimos o impuros, y que la normativa vigente solo autoriza la circulación de cosméticos debidamente inscriptos.

cosmetico niños Kits de maquillaje, esmaltes y perfumes circulaban sin autorización ni controles higiénicos. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de estos productos, la ANMAT resolvió prohibir su uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta online, para todos los lotes y presentaciones, e informó la medida a las autoridades sanitarias de todo el país. También intervinieron la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios.

Qué pasó con el destapacañerías marca “Clinsy” Por otra parte, la disposición 193/2026 dispuso el retiro del destapacañerías marca “Clinsy”, luego de que una consulta en el área de Domisanitarios revelara inconsistencias entre los datos declarados en la etiqueta y los registros oficiales. El producto indicaba concentraciones de hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio distintas a las aprobadas. destapacañeria (1) El destapacañerías “Clinsy” fue retirado tras detectarse concentraciones de químicos fuera de norma. La empresa titular, Villard y Louis S.A., reconoció que el producto pudo haberse elaborado con etiquetas desactualizadas y que parte del lote fue reprocesado a partir de envases devueltos, sin respetar las buenas prácticas de fabricación ni la trazabilidad exigida. La investigación también determinó que el reprocesamiento estuvo a cargo de Grido S.A., una firma no habilitada y dada de baja por la ANMAT. Los análisis de laboratorio confirmaron que la concentración de los principios activos no coincidía con la fórmula aprobada, lo que motivó la eliminación del producto del mercado. Como consecuencia, el organismo instruyó la apertura de sumarios sanitarios contra ambas empresas y sus directores técnicos, y notificó la medida a todas las jurisdicciones sanitarias provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires.