La Boca: familias y docentes de una escuela reclamaron por la presencia de ratas

"Hacen limpiezas superficiales donde se vuelven a encontrar ratas, caca de roedores y hay un olor fuerte y nauseabundo. Con tal de no suspender clases la limpieza no es profunda y no está hecha con hidrolavadoras o con lo que corresponde. Las familias se reunieron en la escuela para reclamarle al Ministerio", contó a Télam Kaia Pérez Coello, docente de la escuela.