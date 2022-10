Fotógrafo agredido: los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne no podrán salir del país

El episodio se registró en la noche del sábado en las inmediaciones de Patagonia Sur, lugar donde estaban las dos mujeres extranjeras y el trabajador, identificado como Pedro Alberto Orquera, tuvo que ser trasladado al hospital y deberá ser operado en las próximas horas.

"Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas", señaló Orquera en diálogo con La Nación y, debido a la brutal golpiza que le propinaron, el reportero gráfico sufrió una fractura expuesta en su codo derecho y una herida sangrante en la cabeza.

Según indica la denuncia policial que hizo Orquera, Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, dos ingleses que trabajan, en la industra del cine, quisieron evitar que difunda las imágenes de las jóvenes y, para esto, lo persiguieron y lo golpearon.

"Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire", contó el trabajador gráfico.

Quiénes son los agresores del fotógrafo

Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, detenidos por la agresión, fueron en un primer momento confundidos con los guardaespaldas de Robbie y Delavigne. Sin embargo, con el paso de las horas y la difusión del escándalo se supo que se trata de un técnico en películas y un célebre productor de Hollywood, respectivamente.

Los dos hombres acompañaban a Robbie y a la súper modelo en su paseo por la Ciudad de Buenos Aires.

McNamara y Hopkins pasaron las últimas dos noches detenidos en la Comisaría Vecinal 4C, en el barrio de La Boca. Ambos ya fueron visitados en su celda por el abogado Marcos Salt, un reconocido académico y una voz respetada en el mundo del derecho local.

Según la prensa británica, McNamara es un íntimo amigo de Robbie y socio de la australiana en algunos proyectos cinematográficos que tienen en conjunto. Hopkins desarrolló su carrera en la industria cinematográfica como técnico de filmación. Su especialidad es la de montar el set para poder apoyar y mover las cámaras durante el rodaje, rol conocido como "key grip".