La ciudad de Buenos Aires impulsará multas a plataformas que publiquen alojamientos turísticos no registrados







Además, se hará un seguimiento de las denuncias ingresadas en Defensa del Consumidor, que también aplicará sanciones cuando corresponda

La medida apunta a equilibrar el mercado y reforzar la regulación en el sector turístico.

En el marco de la apertura de Hotelga, el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires y de Visit Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, destacó la importancia de fortalecer la convivencia equilibrada entre los alquileres temporarios con fines turísticos y el sector hotelero tradicional, con el objetivo de garantizar reglas claras y una competencia justa.

En este sentido, anunció que el Gobierno de la Ciudad impulsará multas a las plataformas digitales que publiquen alojamientos no registrados. Además, se hará un seguimiento de las denuncias ingresadas en Defensa del Consumidor, que también aplicará sanciones cuando corresponda. Por su parte, la AGIP fiscalizará el cumplimiento del pago del Derecho de Uso Urbano, la tasa que deben abonar los turistas extranjeros mayores de 12 años por cada noche de estadía en la Ciudad.

Presentación ante la SEC en Estados Unidos Díaz Gilligan subrayó: “Como creemos que esto no es suficiente, vamos a realizar una presentación con todos los incumplimientos ante la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, donde estas compañías tienen su domicilio, para dejar constancia de que no están cumpliendo con las normativas vigentes en la Ciudad”.

Asimismo, adelantó que se trabaja en un proyecto de ley para reforzar y aumentar las multas, adecuándolas al estándar internacional, con el fin de que ninguna plataforma publique departamentos que no estén inscriptos en el registro oficial. “Queremos que todas las opciones de alojamiento cumplan las reglas, asegurando un turismo más justo y seguro en la Ciudad”, sostuvo.

Cabe recordar que en febrero de este año, el Ente de Turismo modificó la normativa vinculada al Registro de Alquileres Temporarios con fines Turísticos, simplificando el proceso de inscripción de los inmuebles. Buenos Aires es actualmente la única ciudad del país que cuenta con una ley específica para regular este tipo de alojamientos.

En esa línea, Díaz Gilligan remarcó que en el último año se duplicó la cantidad de propiedades inscriptas en la Ciudad: “Hemos creado una nueva figura para que las plataformas digitales estén a la par del sector hotelero en cuanto a la obligatoriedad impositiva, siendo ellas ahora las responsables de recaudar el Derecho de Uso Urbano”. El funcionario concluyó: “Somos conscientes de que la oferta de alojamientos en la Ciudad es tan amplia como diversa. Por eso asumimos el compromiso de acompañar al sector privado con iniciativas que garanticen que todas las opciones compitan de manera justa”. Finalmente, Díaz Gilligan valoró la realización de Hotelga, organizada por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y Messe Frankfurt Argentina, que se consolida como el encuentro clave para el sector hotelero y gastronómico, y una oportunidad única para seguir avanzando en la transformación, sostenibilidad e innovación que demanda la industria.

Temas Ciudad

Turismo