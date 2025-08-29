Ciudad avanza en la construcción del nuevo Centro de Hemoterapia: cubrirá el 100% de las donaciones de sangre

En el marco del plan de salud pública que lleva adelante el gobierno porteño de Jorge Macri , que contempla inversiones por $76.000 millones , continúan las obras para el emplazamiento del nuevo Centro Regional de Hemoterapia , que permitirá centralizar la obtención, el procesamiento y la distribución de sangre y hemocomponentes de todo el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires . Su apertura está programada para abril de 2026.

El nuevo edificio ubicado en Av. Combatientes de Malvinas 3.002, Parque Chas , tendrá capacidad para cubrir el 100% de la demanda anual, estimada en más de 55 mil donaciones efectivas, y buscará brindar una respuesta "rápida y coordinada" ante emergencias con una atención garantizada las 24 horas todos los días del año, según informaron desde CABA.

En la actualidad, el sistema está compuesto por 22 bancos de sangre intrahospitalarios que permiten cubrir el 53% de las donaciones necesarias. A eso se le suma las colectas externas que, si bien permiten asistir al banco de sangre, no alcanzan a cubrir la demanda real.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, visitó la obra que funcionará dentro del predio del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. Acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós, sostuvo que el nuevo centro de hemoterapia "va a garantizar la donación, el procesamiento y la distribución de sangre de forma segura y eficiente. Seguimos fortaleciendo la red pública de salud y sumando infraestructura de calidad para cuidar a cada persona que lo necesita".

Una vez concluido, el edificio tendrá laboratorios, áreas de extracción y procesamiento, depósitos y espacios de almacenamiento. También contará con zonas de atención para pacientes y áreas de trabajo para los equipos técnicos, distribuidos en dos plantas, subsuelo y entrepiso. La apertura y funcionamiento del nuevo Centro Regional de Hemoterapia está programada para abril del año que viene.

Contará con una infraestructura alineada con los estándares sanitarios actuales y garantizará la cobertura total de hemocomponentes, mejorará la seguridad y calidad de los procesos. “Contemplamos centralizar el análisis y procesamiento de la sangre de toda la red pública de la Ciudad, asegurando las mejores condiciones de bioseguridad y con el compromiso de fortalecer la equidad, la calidad y la seguridad del sistema transfusional para toda la comunidad”, expresó el ministro Quirós.

obra centro regional de hemoterapia 2

El trabajo en el nuevo Centro Regional de Hemoterapia se suma a las obras que se están llevando adelante en los hospitales públicos. En 2024 la Ciudad hizo 90 y este año se sumaron otras 35 enfocadas en la ampliación de guardias, mejoras en quirófanos y terapias intensivas, nuevos Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia (CEMAR) e incorporación de tecnología de punta, que permitió por ejemplo realizar la primera cirugía fetal en una maternidad pública de la Ciudad.

También se inauguró una nueva guardia pediátrica en el Hospital Santojanni; consultorios externos, guardia general y una guardia de salud mental en el Piñero; una sala de diálisis en el Durand, donde también se incorporó un resonador; una nueva sala de internación de salud mental en el Rivadavia y se amplió la guardia en el Pirovano. Además, se ampliaron los consultorios de los CeSACs 36, 1, 41, 40 y 12, y se avanzó con la puesta en marcha de tres nuevos: el N°49 en Barracas, N°50 en Villa Devoto y el N°42 en Boedo.