La Ciudad ilumina sus monumentos para conmemorar el Día de la Persona Donante de Órganos

La Ciudad de Buenos Aires ilumina este viernes sus monumentos por el Día de la Persona Donante de Órganos . En Argentina, cada 29 de agosto se conmemora esta fecha establecida por la Ley Nacional N°27.575 en homenaje a Antonella Trivisonno , una niña rosarina de seis años que en 1999 se convirtió en donante por decisión de su familia. Durante 2024 se realizaron más de 4.200 trasplantes en el país .

Esta noche, por una iniciativa de la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Ciudad, cartera que conduce Gabino Tapia, se iluminarán de naranja monumentos de CABA, como el Puente de la Mujer en Puerto Madero, la Torre Monumental en Retiro -o Torre de los Ingleses- y el Monumento a los Españoles en Palermo.

La iniciativa busca honrar a todas las personas y familias que eligen la solidaridad en el momento más doloroso y reforzar la concientización sobre la importancia de donar para salvar vidas.

La Ley Nacional N°27.575, sancionada el 5 de noviembre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 26 de noviembre del mismo año, invitó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a incorporar en sus respectivos calendarios escolares el día 29 de agosto como jornada de reflexión sobre ser donante de órganos.

En Argentina, durante 2024 se realizaron 4.263 trasplantes de órganos y córneas. Estos incluyeron 2.156 trasplantes de órganos y 2.107 trasplantes de córneas. Además, se realizaron 1.307 trasplantes de médula ósea, de los cuales 308 fueron en pacientes pediátricos.

Entre los trasplantes de órganos, se llevaron a cabo 1.515 trasplantes renales y 462 trasplantes hepáticos. Neuquén se destacó como la provincia con la mayor tasa de donantes, alcanzando 41.6 donantes por millón de habitantes. Este logro fue posible gracias a 1.972 procesos de donación, lo que elevó la tasa de donación a un promedio de 17.7 donantes de órganos por millón de habitantes.

La ley fue promulgada en conmemoración de los 20 años del fallecimiento de Antonella Trivisonno, una niña de casi 7 años de edad que perdió la vida en un trágico siniestro vial en Rosario. Desde aquel suceso, ocurrido el 29 de agosto de 1999, su familia pelea activamente por la donación de órganos.

A partir de una propuesta de la Dirección General de Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Asuntos Judiciales, de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia porteño, la Ciudad adhirió a la Ley Nacional N°27.575 por intermedio de la Ley 6.752, sancionada en agosto del año pasado por la Legislatura porteña.

La adhesión tuvo como propósito honrar el compromiso con el altruismo y la capacidad de dar a otros la posibilidad de vivir, en recuerdo de Antonella y la decisión de su familia en su momento más triste. También a cada una de las personas o familias que tomaron la decisión de donar sus órganos o los de sus seres queridos.

Por otra parte, el decreto N°1.079 del Poder Ejecutivo Nacional del año 1997 estableció el 30 de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos", en memoria del nacimiento del hijo de la primera mujer que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público en Argentina.

La ley Justina

En 2018, a raíz de la sanción de la Ley 27.447, conocida como “Ley Justina”, la cantidad de donaciones de órganos y tejidos registró un marcado incremento. Esta ley dispuso que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, a menos que en vida dejen constancia expresa de lo contrario. En consecuencia, la ley transfirió la decisión sobre la donación de órganos de los familiares fallecidos a la persona misma. La Ciudad de Buenos Aires adhirió a la “Ley Justina”, mediante la Ley N°6201.

Justina Lo Cane falleció el 22 de noviembre de 2017, a los 12 años, mientras esperaba un trasplante de corazón. Su historia y la campaña iniciada por su familia en favor de la donación de órganos llevaron a la creación de la "Ley Justina".

Estos antecedentes normativos y fácticos, nacionales y locales, buscan resaltar la noble, solidaria y desinteresada decisión de donar órganos o tejidos, un gesto humano inigualable que salva vidas. Tal como manifestaron los padres de Antonella en referencia a la Ley 27.575, la donación ayuda a la familia donante a sobrellevar el duelo desde una perspectiva distinta a la pérdida, reconociendo que la donación refleja la vida de una persona más que su deceso.

A su vez, sostuvieron que las distintas normas han acompañado el grado de concientización de la sociedad sobre la importancia de la donación. Pero en contraposición, no existía un reconocimiento en particular al donante y a su familia, quienes, además, entienden a la donación como una actitud de vida y no una decisión ante la muerte, puesto que donar órganos es reconocer cómo vivía una persona y no cómo falleció.

En ese contexto, se propuso instituir el 29 de agosto como el “Día de la Persona Donante de Órganos” en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la necesidad de enaltecer, reconocer y fomentar la humana decisión que toma la persona donante de órganos y tejidos en vida.

El próximo miércoles 3 de septiembre desde las 11 se realizará un acto conmemorativo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, en Perú 160, con la presencia de los padres de Antonella, Silvia y Alejandro, bajo el lema “Donante toda la vida y después, también”.

Cómo expresar la voluntad de donar y cómo es la donación en niños y adolescentes

Para la Ley todos somos donantes presuntos, sin embargo, se puede dejar expresa la decisión a través de las siguientes vías:

Firmar un acta en INCUCAI o en organismos provinciales.

-Enviar un telegrama gratuito por Correo Argentino.

-Usar la app Mi Argentina.

-Indicarlo al tramitar el DNI.

En menores de 18 años, la ley establece que la donación de órganos y tejidos solo puede realizarse con autorización de los progenitores o representantes legales. Desde 2018, se considera válida la decisión de uno solo de los padres si está presente, lo que facilitó los procesos en situaciones en las que antes era necesario el consentimiento de ambos.

En caso de desacuerdo entre los padres, la donación no se lleva a cabo. Si ninguno de los tutores está presente, interviene el Ministerio Pupilar, quien puede autorizar la ablación de órganos y tejidos con fines de trasplante.