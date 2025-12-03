Ciudad anunció la ampliación de la inversión en discapacidad a más de $4.800 millones

El gobierno porteño extendió el alcance de los programas de apoyo para instituciones, la asistencia financiera a servicios clave y otorgará subsidios directos a escuelas especiales.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó este miércoles que lleva adelante una "inversión histórica" en programas de discapacidad a partir de la inyección de más de $4.800 millones para ampliar el Programa de Apoyo Económico a instituciones que trabajan con personas con discapacidad , incorporar asistencia financiera a dos servicios clave y, por primera vez, otorgar subsidios directos a escuelas especiales . Buscan asegurar la continuidad terapéutica, educativa y de cuidados para miles de personas con discapacidad.

Desde la Vicejefatura de Gobierno se implementó este Programa de Apoyo para acompañar de manera transitoria y excepcional a instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores, incluyendo Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Residencias, Servicios de Rehabilitación y SAIE.

Por los servicios de Rehabilitación cada institución recibirá por única vez $10 millones y por los de Apoyo a la Inclusión Escolar, $3 millones por institución. La inversión total de esta etapa de apoyos es de $470 millones .

Los Servicios de Rehabilitación cumplen una función central porque son los tratamientos prolongados, interdisciplinarios y continuos que muchas personas necesitan para desarrollarse y tener mayor autonomía. Los Rehabilitación y Apoyo a la Inclusión Escolar (SAIE) son fundamentales para garantizar trayectorias educativas inclusivas , permanencia escolar y los apoyos que estudiantes con discapacidad requieren en escuelas de nivel y especiales.

Actualmente en la Ciudad funcionan más de 200 instituciones de estas características , que acompañan a más de 27 mil personas, con equipos técnicos especializados y estructuras de trabajo de alta complejidad.

Con este refuerzo, la Ciudad acompañó durante el último año a 210 instituciones con una inversión cercana a los $1.900 millones, y garantizó la continuidad de tratamientos, apoyos escolares, planes terapéuticos y espacios de cuidado para miles de familias.

Además, mediante una ley sancionada la semana pasada en la Legislatura porteña se suma un beneficio económico para instituciones de educación especial de gestión privada inscriptas ante el Ministerio de Educación de la Ciudad que consiste en $35 millones por única vez. Se va a implementar a través del Ministerio. En 2026, la Ciudad va a duplicar ese beneficio: en lugar de un pago serán dos para consolidar una política de apoyo sostenido y progresivo.

Con esta ampliación, el paquete total de inversión destinado al fortalecimiento del sistema de apoyos alcanza más de $4.800 millones. Este monto se compone de:

$1.893 millones correspondientes a las dos primeras etapas del Programa de Apoyo implementadas en junio y octubre.

correspondientes a las dos primeras etapas del implementadas en junio y octubre. $470 millones destinados en noviembre a Servicios de Rehabilitación y SAIE.

destinados en noviembre a $1.295 millones adicionales que se ejecutarán en diciembre para acompañar a escuelas especiales de gestión privada de la Ciudad y otra cifra similar para distribuir en 2026.

Semana de la Discapacidad: Jorge Macri y Clara Muzzio dialogaron con prestadores

En el marco de la Semana de la Discapacidad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, dialogaron con representantes de instituciones que brindan apoyos esenciales a personas con discapacidad en la Ciudad. El encuentro se realizó en el Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad y permitió repasar los avances del Programa de Apoyo a Instituciones.

“Tenemos que estar activos y desafiándonos todo el tiempo. Todos juntos estamos más cerca en tener una aproximación sobre qué sirve y qué hay que hacer. Estas instituciones son el corazón del sistema de apoyos de la Ciudad. No son un complemento: para miles de familias son la única forma de acceder a terapias, educación especial y rehabilitación. Por eso seguimos ampliando este programa y llegando a más servicios”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

jorge macri clara muzzio

La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, destacó: “Sabemos que siete de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo formal y que detrás de cada institución hay familias que dependen de estos apoyos para estudiar, trabajar, rehabilitarse y proyectar autonomía. Por eso seguimos avanzando con políticas que acompañen todo el recorrido de vida: desde la primera infancia, la escolaridad, la formación laboral, hasta la vida adulta y la inclusión plena en la comunidad”.

Además, la Ciudad continúa avanzando con otras políticas clave que forman parte del Plan Integral de Discapacidad, como el Programa de Becas para la transición a la vida laboral adulta que acompañó este año a 668 personas con discapacidad, facilitando su acceso a estudios superiores y a instancias de formación laboral. En paralelo, continúa el Programa de Apoyo para la Vida Independiente.

Otras acciones que forman parte del Plan integral de discapacidad