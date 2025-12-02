Charly García tendrá un triple homenaje en Buenos Aires: esquina a su nombre, estación de Subte y mural + Seguir en









El icónico músico argentino tendrá su merecido reconocimiento en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, que comenzará a ser conocida como "Esquina Charly García".

Se viene en Buenos Aires la "Esquina Charly García". (IG: @esquinacharlygarcia)

La Ciudad de Buenos Aires rendirá un nuevo homenaje a una de sus más grandes figuras artísticas, cuando este domingo se inaugure la "Esquina Charly García" en Coronel Díaz y Santa Fe. De esta manera, el histórico músico argentino tendrá un reconocimiento en su ciudad natal.

La ceremonia, que estaba programada para el domingo pasado pero fue postergado por inconvenientes climáticos, se llevará a cabo en el complejo Palermo Off, situado en Arenales 3339, en cuya terraza se revelará un mural de importante tamaño del artista.

El evento comenzará a las 17 del domingo. La elección del lugar no es casual, ya que allí estaba emplazado Paseo del Sol, en donde se ubicaba el mítico Planeta Júpiter, un bar que el "maestro" frecuentaba en los años 80.

El mural fue concebido por el gestor cultural Mariano Cabrera y elaborada a partir de imágenes de Gabriel Rocca. La pieza medirá 5,5 por 4,5 metros y será construido íntegramente en cerámicos.

"Esquina Charly García": en la calle y en el Subte En cuanto a la "Esquina Charly García", el tributo hace alusión al homenaje que se le realizó al músico en Nueva York en 2023, cuando la intersección de Walker St. y Cortlandt Alley fue bautizada como "Charly García Corner". Allí se realizó la icónica portada del disco Clics Modernos.

Ahora, García tendrá un reconocimiento similar en su ciudad natal, en la esquina de su casa. Más allá del agasajo oficial, la puerta de Coronel Díaz 1905, donde reside el artista, está plagada de increpaciones de fanáticos que dejaron su marca en agradecimiento por su legado. Sin embargo, el homenaje no se limitará a dicha intersección, sino que la estación Bulnes de la Línea D del Subte será co-nombrada como "Esquina Charly García". La estación tendrá también una transformación visual en homenaje al autor de clásicos como "Demoliendo Hoteles".