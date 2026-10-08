La Ciudad espera una ocupación hotelera del 80% durante el fin de semana largo.

Se espera la llegada de más de 120.000 turistas entre el 10 y el 12 de octubre, con un impacto económico superior a los $37.000 millones. Habrá propuestas culturales, deportivas y gastronómicas para todos los públicos.

La Ciudad de Buenos Aires proyecta una ocupación hotelera del 80% durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre , el nivel más alto para un receso de tres días desde 2024. Según un relevamiento del Observatorio Turístico, se espera la llegada de más de 120.000 visitantes nacionales e internacionales, con un impacto económico superior a los $37.000 millones.

De acuerdo con las estimaciones del Ente de Turismo porteño, se tratará del mejor registro entre los nueve fines de semana largos del año. La agenda incluirá competencias deportivas, muestras de arte, espectáculos musicales, actividades para toda la familia y ferias gastronómicas al aire libre.

“Este fin de semana largo vuelve a mostrar la capacidad de Buenos Aires para atraer visitantes durante todo el año”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad. El funcionario destacó que la demanda refleja el interés por la oferta turística porteña y representa una oportunidad para el conjunto de la actividad.

Entre las principales propuestas se encuentra el Gran Fondo Argentina , una competencia internacional de ciclismo que recorrerá distintos circuitos y avenidas porteñas, con la participación de atletas y aficionados de todo el país.

La agenda cultural también tendrá opciones destacadas. El público podrá visitar Mafalda Inmersiva , una experiencia interactiva inspirada en el universo del personaje creado por Quino, y Viva Frida , una exposición del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) dedicada a la vida y obra de la artista mexicana, con fotografías, piezas históricas y documentos.

Se espera la llegada de más de 120.000 turistas entre el 10 y el 12 de octubre, con un impacto económico superior a los $37.000 millones.

Las actividades familiares incluirán El Taller de los Sueños, una propuesta inmersiva inspirada en el relato de Pinocho que se desarrollará en el Palacio Libertad. También habrá opciones participativas en el museo Prohibido No Tocar, en el Centro Cultural Recoleta; atracciones tecnológicas en Mundo Gea, en Palermo; y espacios lúdicos en el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU).

Música en vivo, teatro y ferias gastronómicas

La programación artística sumará la obra teatral Cabaret Courage, los conciertos Candlelight y el tradicional Ciclo de Conciertos de acceso libre y gratuito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En la Usina del Arte, la Banda Sinfónica de la Ciudad ofrecerá este sábado un concierto dedicado a los grandes clásicos del rock nacional, con Ángela Navarro y Luis Alberto Ceravolo como invitados. El repertorio homenajeará a artistas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco.

El lunes, en tanto, el Salón Mayor de la Usina recibirá una jornada de folklore con clases de baile, música en vivo y la participación de Cynthia Fattori, Ricardo Baigorria, DJ Inca y el Etchart-Cardoso Dúo.

La oferta se completará con distintas ferias al aire libre. Feria Puro Diseño reunirá propuestas de indumentaria, objetos y decoración, mientras que La Feria Francesa ofrecerá gastronomía de inspiración franco-argentina y panadería artesanal. También se realizará la Feria Sin TACC, dedicada a productos y platos libres de gluten, con puestos de comida y degustaciones.

Con esta programación, Buenos Aires busca consolidar su atractivo turístico durante todo el año. La Ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol. Además, fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y, según el Ente de Turismo, mantiene desde hace 15 años el liderazgo regional en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).