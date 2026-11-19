La hembra nació el 8 de noviembre y hoy permanece bajo cuidado veterinario. Su llegada fortalece un programa para recuperar poblaciones silvestres.

Yunga nació en el antiguo zoológico porteño y presenta las manchas claras características de los ejemplares jóvenes de esta especie sudamericana.

El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires anunció el nacimiento de Yunga, una hembra de tapir americano que llegó al mundo el 8 de noviembre. La cría permanece con su madre, Jacarandá , y ambas se encuentran en buen estado de salud, bajo el seguimiento de los equipos de Nutrición, Cuidado Animal y Veterinaria del establecimiento.

El nacimiento forma parte del Programa de Conservación del Tapir , una iniciativa que busca contribuir a la recuperación de las poblaciones de esta especie en la naturaleza. El tapir cumple una función fundamental en los ecosistemas sudamericanos , porque transporta semillas y favorece la regeneración de bosques y selvas.

Yunga nació el domingo 8 de noviembre en el Ecoparque porteño. Es hija de Jacarandá, una hembra que llegó desde la Reserva Experimental Horco Molle, ubicada en Tucumán, como parte de un trabajo de conservación y manejo reproductivo.

Según informó el establecimiento, tanto la madre como la cría evolucionan favorablemente y reciben atención permanente. Durante sus primeros meses, Yunga va a presentar un aspecto distinto al de los adultos: su pelaje es oscuro y presenta rayas y manchas blancas que le permiten camuflarse entre la vegetación. Esas marcas empiezan a desaparecer alrededor de los seis meses, hasta adquirir la coloración parda o grisácea característica de los adultos.

La gestación de los tapires dura entre 13 y 14 meses y, por lo general, las hembras tienen una sola cría por parto. En el caso de Yunga, su nacimiento se produjo dentro de un programa que busca fortalecer la reproducción bajo cuidado profesional y aportar ejemplares a proyectos de recuperación de la especie.

Cómo es el tapir americano

El tapir americano, cuyo nombre científico es Tapirus terrestris, es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Puede alcanzar unos 300 kilos y medir más de dos metros de largo. Tiene un cuerpo robusto, patas relativamente cortas y una característica trompa formada por la prolongación del labio superior y la nariz, que utiliza para tomar hojas, brotes y frutos.

Habita en selvas, bosques húmedos, arbustales y zonas inundables. Suele permanecer cerca de ríos, lagunas y bañados, donde encuentra alimento y refugio. Su dieta es herbívora: consume frutos, hojas, brotes tiernos y cortezas. También es un animal de hábitos principalmente nocturnos y suele desplazarse por senderos entre sus zonas de descanso y alimentación.

Una de sus características más importantes es su capacidad para dispersar semillas. Al comer frutos, ingiere las semillas y las elimina intactas a través de sus heces, a veces lejos del lugar donde encontró el alimento. Así, contribuye a que nuevas plantas germinen en otros sectores del bosque.

Su distribución se extiende por distintos países de Sudamérica, desde Venezuela y Colombia hasta Paraguay y el norte argentino. En el país, las poblaciones sobreviven principalmente en sectores de las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Misiones.

Por qué es tan importante para la especie el nacimiento de esta cría

El tapir americano enfrenta amenazas que redujeron sus poblaciones en distintas regiones, las principales siendo la caza, la destrucción de ambientes naturales y la fragmentación de los bosques por el avance de actividades agropecuarias y urbanas. También sufre atropellamientos y conflictos con actividades humanas.

En Argentina, la especie ya desapareció de provincias como Tucumán y Corrientes. Además, existen pocos registros en sectores del noreste de Santiago del Estero y Santa Fe. El Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales la identifica como una especie vulnerable según la evaluación de SAREM de 2025.

La reproducción bajo cuidado humano permite sostener poblaciones y desarrollar conocimientos sobre la biología de la especie. También buscan generar condiciones para que algunos ejemplares puedan integrarse a proyectos de reintroducción o refuerzo de poblaciones silvestres, siempre que existan los ambientes y controles adecuados.