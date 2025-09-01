La Ciudad desalojó una casa que estaba tomada desde la pandemia y se la devolvió a su dueño

El edificio había sido ocupado ilegalmente durante la pandemia del coronavirus. En el operativo intervino la Policía porteña y personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó este lunes una propiedad en el barrio de Villa Crespo que había sido ocupada ilegalmente durante la pandemia del coronavirus. El inmueble está ubicado a metros del estadio Movistar Arena y de la cancha del Club Atlético Atlanta .

El domicilio, ubicado en Humboldt 286, fue devuelto a sus dueños originales quienes lo reclamaron ante la Justicia. En el operativo intervino la Policía de la Ciudad y personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat.

“Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley” , sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El operativo de esta mañana se transformó en el desalojo número 410 de la actual gestión, que busca terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar bienes públicos y garantizar el cumplimiento de la ley.

“Vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad" , dijo Macri tras el operativo, y aseguró que los desalojos apuntan a "llevarle más seguridad y tranquilidad a los vecinos: eso no se negocia”.

Días atrás la Ciudad también devolvió a su dueño una vivienda ubicada en Nueva Pompeya que estaba tomada desde hacía 15 años, desalojó un exhotel en San Telmo.

Además, la Ciudad recuperó un predio ubicado en el cruce de la avenida Paseo Colón y San Juan donde funcionaba de manera irregular un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera el dirigente Raúl Castells. Tenía el permiso vencido desde hacía 12 años.

A los desalojos que viene llevando adelante la Ciudad se suman la liberación de veredas y plazas ocupadas para la venta ilegal. Ya se realizaron 10 megaoperativos contra manteros en Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución.

También se desmantelaron feriales ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso. Además, durante el gobierno de Jorge Macri se intensificaron los trabajos para prevenir, combatir y terminar definitivamente con los “trapitos” en la vía pública. Y se envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes extorsionan a los automovilistas, los amenazan y les impiden estacionar libremente.