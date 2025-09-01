Ciudad: Jorge Macri inauguró un nuevo CeSAC en el exPatronato de la Infancia en San Telmo

El Centro de Salud y Acción Comunitaria abrió sus puertas en la sede de la Comuna 1, donde antiguamente funcionaba la histórica fundación filantrópica. Qué servicios ofrecerá.

La Ciudad puso en marcha el nuevo edificio del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 15 en donde antiguamente funcionaba el Patronato de la Infancia (Padelai) con el objetivo de seguir fortaleciendo la red pública de atención primaria . El anuncio lo comunicó este lunes el gobierno porteño de Jorge Macri.

En el edificio de Balcarce 1.150 funcionarán 23 nuevos consultorios para atender especialidades clínicas, pediátricas, ginecológicas y odontológicas. La obra realizada por la administración porteña respeta la fachada y la estructura de origen del histórico edificio, que tiene protección patrimonial, construido en el año 1897, tras una donación del empresario naviero Nicolás Mihanovich.

El exPADELAI fue una institución filantrópica que tenía como objetivo dar auxilio a niños desamparados y que tuvo su mayor despliegue durante los años de conflictos bélicos en Europa y estaba administrado por las Hermanas de San José de Citeaux. En 1970, la congregación dejó el edificio. Durante años estuvo ocupado por familias y niños hasta que fueron desalojados, primero en 2003 y luego en 2017. En 2018 fue reacondicionado y asignado como sede de la Comuna 1 de la Ciudad.

Actualmente, en el distrito porteño funcionan un total de 50 CeSAC. De acuerdo a cálculos oficiales, hay un centro de salud de cercanía aproximadamente a 15 minutos, o menos, de la casa de cada porteño, debido a que su distribución busca cubrir la mayor cantidad de territorio de la Ciudad. Es porque el 85% de las consultas realizadas puede resolverse en un CeSAC.

En este centro de salud se atienden en promedio por mes 3.200 personas, que requieren equipamiento e insumos médicos y para laboratorio, medicamentos esenciales y vacunas, al igual que materiales administrativos y de registro, educativos y de promoción de la salud. Los centros de cercanía apuestan a promover el cuidado de la salud, prevenir y rehabilitar luego de enfermedades. Como son espacios de atención primaria, permiten descomprimir la demanda en hospitales, donde los pacientes son derivados en caso de necesidad.

Abren un nuevo CeSAC en San Telmo: qué servicios ofrece

El nuevo CeSAC 15 estará operativo a partir del lunes y tendrá todos los servicios de un centro de salud comunitario: farmacia, enfermería, vacunatorio, sala de extracción y 5 consultorios de pediatría que funcionarán en la planta baja. En la planta alta se concentrará la mayoría de los consultorios: 2 de obstetricia, 2 de ginecología y 5 generales, junto con 9 espacios de atención, más áreas de salud mental, trabajo social y odontología, y sectores de apoyo como enfermería, esterilización, depósitos, limpieza y mantenimiento.

El CeSAC 15 depende del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich y ofrecerá además talleres y actividades comunitarias de arte, juegos recreativos, consumos problemáticos, hábitos saludables, embarazo y crianza. Las obras demandaron una inversión superior a los $2.000 millones en nueve meses de trabajo, y respetaron la fachada y la estructura de origen del edificio histórico, que cuenta con protección patrimonial.

jorge macri fernan quiros

“Esta obra es una demostración más del compromiso profundo que la Ciudad tiene con la salud pública y con su decisión de estar cerca y de cuidar a la gente", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la apertura del nuevo edificio, y añadió: "Queremos que cada ciudadano se sienta acompañado y que el sistema se acerque a la comunidad, con una atención accesible y de calidad”. Junto al alcalde estuvo el ministro de Salud, Fernán Quirós, y profesionales médicos.

“Este edificio ofrece espacios cómodos, accesibles y cercanos, con servicios y actividades que acompañan a las personas en todas las etapas de la vida. Cada obra que hacemos en la Ciudad integra un plan integral de transformación del sistema de salud, asegurando una atención cercana y de primer nivel en todos los barrios”, sostuvo Quirós.

Con una inversión superior a los $76.000 millones prevista para este año, continúan en la Ciudad las obras para fortalecer el sistema público de salud: durante la actual gestión se ampliaron los consultorios de los CeSACs 36, 1, 41, 40 y 12, y se avanzó con la puesta en marcha de tres nuevos centros de atención primaria: el N°49 en Barracas, el N°50 en Villa Devoto y el N°42 en Boedo.

También se trabaja en la creación de un nuevo Centro Regional de Hemoterapia, dos nuevos Centro de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR) en Saavedra y Palermo, junto con nuevos consultorios externos en el Hospital Penna y la ampliación de la guardia en el Pirovano.