Subte D: una estación permanecerá cerrada tres meses por obras de modernización







Las mejoras incluyen pisos, iluminación LED, señalética braille y restauración de murales. Además, se extenderán los horarios en días de partidos de fútbol y recitales para facilitar el transporte de los pasajeros.

Con Agüero cerrada, se suman a esta situación Plaza Italia (Línea D) y Carlos Gardel (Línea B), que ya atraviesan remodelaciones. Mariano Fuchila

A partir de este lunes 1° de septiembre, la estación Agüero de la Línea D del subte permanecerá cerrada durante unos tres meses por trabajos de renovación integral. La medida se enmarca en el plan de modernización que SBASE lleva adelante en varias estaciones de la red para mejorar la infraestructura y la experiencia de los pasajeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con más de 900.000 pasajeros diarios, cada cierre de estación impacta directamente en los usuarios, que deben caminar más o recurrir a colectivos como alternativa. SBASE confía en que, una vez concluidas las obras y con la extensión de horarios en eventos, la red de subte será más moderna y eficiente. Por ahora, la recomendación es planificar los recorridos y estar atentos a las aperturas temporarias y cierres parciales.

Las tareas incluyen impermeabilización, reemplazo de pisos, pintura, instalación de luces LED y nuevo mobiliario, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. También se renovará la señalética, incluyendo braille, y se restaurarán los murales de los andenes con especialistas en restauración.

Con Agüero cerrada, se suman a esta situación Plaza Italia (Línea D) y Carlos Gardel (Línea B), que ya atraviesan remodelaciones. Hasta ahora, SBASE completó obras en 11 estaciones y 13 paradores del Premetro, entre ellas Castro Barros, Lima, Acoyte, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, San Martín, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz, Palermo y Jujuy. Actualmente se trabaja también en Loria, Río de Janeiro, Piedras, Congreso, Uruguay, Malabia y Tribunales, mientras que hay licitaciones en marcha para nuevas intervenciones en otras estaciones de varias líneas.

El plan de modernización contempla mejoras en accesos, escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de agilizar la circulación y brindar mayor comodidad a los pasajeros.

Extensión de servicio en eventos masivos A pesar de los cierres, la red implementará horarios extendidos en días de partidos de fútbol y recitales. Este esquema ya se aplicó previamente en la Línea B y se replicará en septiembre para garantizar la movilidad durante eventos de alta concurrencia. Por ejemplo, el 31 de agosto, con el partido de River Plate contra San Martín de San Juan, la Línea D funcionará hasta las 23, con ingreso por Congreso de Tucumán y descensos en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El 3 de septiembre, tras el recital de Green Day en el estadio de Huracán, la Línea H extenderá su servicio hasta la 1 desde Caseros, con descensos en Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe. El 4 de septiembre, por el encuentro de Argentina y Venezuela, la Línea D operará hasta la medianoche siguiendo un esquema similar.

Temas Subtes

Ciudad