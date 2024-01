La curiosa obsesión que comparten la secretaria del Tesoro de EEUU y Susana Giménez

La secretaria del Tesoro participaba como invitada en el segmento "Not My Job", en el que se hacen preguntas irreverentes a destacados personajes públicos, de un programa radial y contó que está obsesionada con un juego de celular.

"Tenían un juego llamado Brick Breaker y yo nunca había usado mi teléfono para jugar, pero empecé a hacerme adicta a ese juego en mi Blackberry ", confesó la funcionaria estadounidense en diálogo con el programa de noticias "Wait, Wait Don't Tell Me" de la Radio Pública Nacional , en una grabación que se emitirá el sábado.

Luego, un biógrafo que escribía un libro sobre ella le sugirió que probara Candy Crush Saga , el juego de móvil en el que los jugadores intentan alinear caramelos iguales en una matriz para hacerlos desaparecer y ganar puntos, y Yellen recordó que le respondió: "¿Candy Crush? No juego Candy Crush. Juego Brick Breaker" .

La secretaria del Tesoro participaba como invitada en el segmento "Not My Job" del programa, en el que se hacen preguntas irreverentes a destacados personajes públicos y del mundo del espectáculo que no pertenecen a su campo de trabajo.

Yellen se encontraba en Chicago para hablar de la resistencia económica de Estados Unidos y del papel que han desempeñado las políticas de inversión económica de Joe Biden para evitar la recesión y reducir la inflación.

Susana también juega Candy Crush, pero se indignó por el costo de las vidas

Millones de personas juegan a diario Candy Crush, incluso meses atrás la diva argentina Susana Giménez reveló que ella también jugaba y que dejó de hacerlo por el impuesto que tenían los dólares en Argentina.

La reconocida conductora criticó los impuestos que tenía el dólar tarjeta en Argentina. "Si juego en otro lugar que no sea acá, como en Uruguay, te cobran en dólares. Acá te cobran el 70% de impuestos y eso me dio bronca", expresó indignada.

"Serán 8 o 9 dólares, pero que te apliquen un 70% para eso, naaa", agregó Susana, en referencia a los valores que la aplicación cobra a quienes quieren jugar sin límite de tiempo. “Yo compraba todo el tiempo vidas. La tarjeta ya está puesta en la app, pero me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos lo mismo, esto no pasaría”, concluyó.

Millones de personas juegan Candy Crush a diario

Su fabricante, King, filial de Activision Blizzard, anunció en septiembre que había alcanzado el hito de 20.000 millones de dólares en ingresos desde el lanzamiento de Candy Crush Saga en 2012.

El juego es gratuito pero permite a los jugadores gastar dinero para mejorar el rendimiento o ver anuncios para ganar movimientos.