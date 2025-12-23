EEUU realizó un nuevo operativo en el Pacífico contra una lancha "narco": una persona murió

Una vez más, el gobierno de Donald Trump llevó a cabo un operativo en aguas internacionales. En total, ya hay más de 100 muertos por ataques de esta índole.

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo operativo militar en el Pacífico , donde destruyó una lancha supuestamente ligada al narcotráfico . Una persona murió a consecuencia del ataque que fue llevado adelante por fuerzas del Comando Sur.

Según la explicación brindada desde Washington, la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones ilegales.

Las fuerzas de EEUU atacaron una lancha de "bajo perfil", según detallaron desde el gobierno de Donald Trump, una embarcación asociada comúnmente al transporte de drogas por mar.

"El 22 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", detallaron desde la cuenta oficial de X de las Fuerzas del Comando Sur.

El operativo dio como resultado la destrucción total del vehículo y la muerte de uno de los ocupantes de la misma. Desde Washington, todavía no detallaron la identidad de la víctima ni si se recuperó cargamento ilegal .

El ataque es un episodio más de la tensión que se vive en el Pacífico, que comenzó meses atrás. En total, ya son más 29 embarcaciones hundidas y más de 100 los muertos por acciones militares en aguas internacionales.

En la previa del operativo, Trump volvió a apuntar contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que "sería inteligente" si dejara el poder.

Las denuncias regionales

Las operaciones desplegadas por Estados Unidos en el Pacífico Oriental y el Caribe volvieron a generar fuertes cuestionamientos en la región. En distintas oportunidades, gobiernos sudamericanos —entre ellos Venezuela y Colombia— objetaron este tipo de acciones y las denunciaron públicamente como “ejecuciones extrajudiciales”.

Uno de los episodios más sensibles se registró en septiembre y fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la presentación, durante uno de los ataques habría muerto un pescador que, de acuerdo con las denuncias, no tenía vínculos con redes de narcotráfico, lo que encendió alarmas sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

Las cifras oficiales difundidas por Washington indican que, en operativos de características similares, se destruyeron más de 30 lanchas y se contabilizaron más de cien personas fallecidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se hicieron públicas las identidades de las víctimas ni se precisó el volumen de droga incautada. Esa falta de información alimenta las críticas y mantiene abierto el debate regional sobre la legalidad, el alcance y los límites de estas intervenciones militares.