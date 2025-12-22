Donald Trump anunció la construcción de un acorazado que llevará su nombre

El presidente de EEUU confirmó la creación de la "clase Trump", con buques que, aseguró, serán los más grandes y poderosos de la historia naval estadounidense.

En un contexto de creciente tensión con Venezuela , el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció este lunes que la Marina estadounidense avanzará con la construcción de un nuevo acorazado denominado “clase Trump” , que será el eje central de su ambicioso plan para conformar una nueva “Flota Dorada” .

El mandatario estadounidense sostuvo que se trata de un proyecto iniciado durante su primer gobierno y prometió que las nuevas unidades serán las más rápidas , más grandes y más poderosas jamás construidas.

“Tendrá 100 veces más poder de fuego que la clase Iowa . Nunca ha habido algo como esto”, afirmó Trump durante su discurso, en el que destacó que los nuevos acorazados serán unidades “ más rápidas y más poderosas ” que cualquier antecedente de la flota estadounidense.

El anuncio se realizó en la residencia presidencial de Mar-a-Lago , luego de que la semana pasada la Marina resolviera avanzar con el encargo de una nueva clase de fragatas . Según se informó oficialmente, el primer buque llevará el nombre USS Defiant . Trump estuvo acompañado por el secretario de Defensa , Pete Hegseth , y el secretario de la Marina , John Phelan , y remarcó que “ no hemos construido un acorazado desde 1994 ”.

Durante su exposición, el presidente aseguró que las nuevas naves “ serán construidas especialmente para el combate naval ” y que forman parte de una estrategia destinada a “ mantener la paz en base a la fuerza ”. En ese sentido, anticipó que estarán equipadas con “ el armamento más letal ”, incluidos misiles , cañones , armamento hipersónico , cañones eléctricos y láseres de alta potencia , y subrayó que contarán con “ los láseres más sofisticados del mundo ”.

Trump afirmó además que “serán los acorazados más grandes jamás construidos” y detalló el alcance del plan naval: “Vamos a comenzar construyendo dos, pero el plan es para diez. Luego tendremos entre 20 y 25 de estas unidades”, indicó. Según precisó, “las dos primeras se construirán de inmediato” y el proceso será “bastante rápido”.

En clave política, el mandatario sostuvo que “hace un año y medio se reían de nosotros, ahora gozamos de un respeto sin precedentes”, y remarcó que el proyecto “va a generar miles de empleos en Estados Unidos”. “Este es un paso más en nuestra misión de hacer de la armada de Estados Unidos más fuerte que nunca”, concluyó.

Cómo sigue la tensión con Venezuela

En paralelo al anuncio militar, el conflicto con Venezuela sumó nuevos capítulos. La secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, afirmó que “Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, tras la captura de un segundo buque. “Los encontraremos y los detendremos”, remarcó en un comunicado difundido en redes sociales.

Desde Caracas, las autoridades venezolanas calificaron las incautaciones como “robo y secuestro” de buques privados. El presidente Nicolás Maduro denunció las acciones de Estados Unidos como “piratería de corsarios” y elevó el tono de la confrontación diplomática.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Si bien Trump aseguró que “no descarta” una guerra con Venezuela, el escenario político introduce condicionantes. Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales el próximo año y el republicano ganó en 2024 con una promesa antibélica, mientras que a Maduro aún le restan dos años de mandato, lo que podría permitirle sobrevivir políticamente a su par norteamericano.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie”, deslizó Trump en NBC News, en referencia a la eventual caída del gobernante chavista y de su régimen, en una definición que volvió a tensar el vínculo entre ambos países.