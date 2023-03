La familia de la modelo argentina muerta en México pide la intervención de la cancillería

El padre de la víctima, el médico Eduardo Jalabert, le escribió una carta a Cancillería para que investigue el hecho.

"Solicitamos a Ud. y a la institución que representa que interceda ante las autoridades mexicanas a los efectos de asegurar la debida diligencia en la investigación que debe enmarcarse en el marco de un presunto femicidio de una ciudadana argentina", cerró

"El procedimiento judicial está cargado de falencias. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones", señala la misiva.

El cuerpo de la mujer de 31 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen Patagones, fue encontrado por su hermana Candela, hace 10 días, en un condominio que compartían en la ciudad del Estado de Quintana Roo, desde septiembre del año pasado.

El entorno de la modelo apuntó contra su ex novio al señalar que "fue a visitarla para pasar las Fiestas, se reconciliaron y él se quedó a vivir con ambas".

De acuerdo al relato de la hermana, llegó a la propiedad y la encontró cerrada, algo que no era frecuente, abrió la puerta con un código, pero no pudo acceder, por lo que empezó a golpear y a tocar el timbre.

Según el guardia de seguridad del condominio esa noche los vecinos habían llamado a la Policía en dos oportunidades por ruidos, peleas y gritos que se escuchaban desde el departamento.

La pareja de Agostina finalmente abrió la puerta desde adentro y dijo que estaba durmiendo.

La joven encontró a la modelo en el baño sentada y atada con un cinturón del toallero de mano. Candela le vio dos o tres moretones e intentó despertarla, reanimarla, pero Agostina ya estaba muerta.