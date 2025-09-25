La primera imagen del exmarido de Julieta Prandi en la cárcel

Se conoció una primera imagen de Claudio Contardi, condenado por abuso sexual agravado. Comparte prisión con el excura Julio César Grassi y solo es visitado por pocas familiares directos.

Se conoció una primera imagen del empresario y exmarido de la modelo Julieta Prandi , Claudio Contardi, en la cárcel luego de ser sentenciado a 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado en agosto de este año.

Tras la condena, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, se ordenó su inmediata detención. Según se dio a conocer, Contardi comparte prisión con el abusador Julio César Grassi y solo es visitado por sus actuales suegros, su pareja y su madre -quien lo visitó solo una vez hasta el momento.

Fue el periodista Mauro Szeta quien compartió información en América y brindó detalles al respecto. “En seis meses, aproximadamente, va a tener un resultado, veremos si favorable para él o no, a la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación", contó el especialista en policiales.

“Es la misma cárcel donde está (Julio César) Grassi, pasó por ahí Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló, y me cuentan que él que pone todas sus expectativas en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica”, agregó.

Con respecto a la apelación, comentó que la defensa de Contardi dijo "que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no quería ser esto por un juicio por jurados".

"Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes; y ese es el aspecto que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia”, completó el periodista.

Además, destacó que consideran como "poco fundada la sentencia y exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”: "El Tribunal toma la pericia como válida, que fue cuestionada por la Defensa porque dijeron que se hizo por Zoom (...) Es una sentencia atípica, ya que claramente es con perspectiva de género, que te está diciendo ‘no me pidas una cámara de seguridad para un delito de estas características’”.

El abogado de Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio en el caso Julieta Prandi

El empresario Claudio Contardi solicitó a fines de agosto la nulidad del juicio que derivó en su condena a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en perjuicio de la actriz Julieta Prandi.

El abogado defensor Fernando Sicilia interpuso un recurso de Casación donde sostiene que las nulidades planteadas en el mismo son contundentes. Entre ellas se destacan: el hecho indeterminado, el rechazo a un juicio por jurados populares, la carátula del caso, los peritajes y el impedimento de una defensa eficaz por las renuncias de los abogados.

Sicilia señaló que a su cliente “se le hizo renunciar sin conocimiento ni información a su derecho constitucional de ser juzgado por sus pares violentando la letra expresa de la ley” y “sin la entrevista correspondiente con el juez que establece el Código de Procedimientos”.