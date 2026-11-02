Pity Álvarez declara por primera vez en el juicio por el crimen de su vecino en Villa Lugano luego de descomponerse

El músico llegó al tribunal en una ambulancia desde una clínica de salud mental de Castelar, pero debió recibir asistencia médica y participar de la audiencia por videollamada. Antes, un psiquiatra forense expuso sobre sus antecedentes de consumo de sustancias y aclaró que no encontró relación entre sus episodios de paranoia y el homicidio.

El cura rockero declaró en el juicio al Pity Álvarez, en medio de los pedidos para frenar el debate.

Pity Álvarez se presentó este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 para declarar por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La audiencia tuvo demoras porque el músico se sintió mal y debió recibir asistencia médica. Luego, se resolvió que participara de su declaración por videollamada desde una sala del edificio judicial .

El artista llegó poco después de las 11 en una ambulancia, acompañado por profesionales de salud. Su traslado desde una clínica de salud mental de Castelar había sido coordinado con las autorizaciones médicas y judiciales correspondientes.

Antes de su intervención, declaró el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio . Durante su exposición, explicó que Álvarez había tenido un consumo sostenido de sustancias y que en diferentes momentos presentó episodios de paranoia e ideas delirantes . Sin embargo, aclaró que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, no encontró elementos para vincular el homicidio con un episodio de esas características . Según su análisis, el hecho estuvo relacionado con un conflicto real .

Otro de los testimonios destacados de la jornada fue el de César Scicchitano Tagle , conocido como el cura rockero. El sacerdote contó que mantenía un vínculo cercano con el músico y que, durante años, recibió llamados suyos a cualquier hora porque tenía miedo de que entraran a robar a su casa .

Según relató, Álvarez vivía preocupado por la presencia de personas que se acercaban a su vivienda para pedirle dinero o drogas. También dijo que había presenciado situaciones de violencia y que en algunas oportunidades el cantante había sido víctima de robos y agresiones .

El cura recordó que el músico había instalado un sensor en la entrada de su casa para detectar movimientos y que solía pedirle compañía porque se sentía más seguro cuando estaba con él.

El cura rockero, César Scicchitano Tagle.

En su declaración, también mencionó que había intentado convencerlo de que no tuviera armas para protegerse. A pesar de las situaciones que describió, sostuvo que siempre lo había considerado una persona tranquila y que nunca le había expresado deseos de lastimar a alguien.

Scicchitano Tagle recordó además un episodio ocurrido entre 2015 y 2016, cuando la entonces pareja de Álvarez lo llamó para pedirle ayuda. Al llegar, encontró al músico dormido y cubierto de sangre.

Al referirse a lo ocurrido la noche del homicidio, el sacerdote aseguró: “Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir”. También contó que, según su interpretación y los relatos que había escuchado, el enfrentamiento se habría descontrolado y el músico habría reaccionado en medio de una situación de pánico.

Los cuestionamientos de la defensa

Los abogados de Álvarez mantienen sus cuestionamientos al desarrollo del proceso. La defensa presentó tres planteos ante la Justicia y pidió que las audiencias queden suspendidas hasta que exista una resolución sobre esos recursos.

Uno de los reclamos apunta a que el debate comenzó sin que estuviera definida de manera definitiva la capacidad médica y psíquica del músico para comprender el juicio y ejercer su defensa.

Otro cuestiona el rechazo de cinco hábeas corpus. Los abogados sostienen que durante el procedimiento se produjeron irregularidades y que se afectaron garantías constitucionales.

El tercer planteo está relacionado con la imparcialidad de los integrantes del tribunal y la actuación del fiscal Sandro Abraldes. Según la defensa, hubo problemas en el trámite de las recusaciones y no se realizaron determinadas audiencias ni se incorporaron pruebas que habían solicitado.

Los representantes legales del músico pidieron su sobreseimiento o, como alternativa, que se declare la nulidad del juicio. También reclamaron que el debate se interrumpa hasta que se resuelvan las presentaciones.