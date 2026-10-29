Juicio por Loan Peña: un testigo dijo que firmó un acta sin ver qué habían secuestrado

El hombre también explicó que no pudo leer el documento porque no sabe hacerlo. Las audiencias revisaron los primeros rastrillajes y las pericias sobre prendas y vehículos.

Las últimas audiencias del juicio por Loan se centraron en los procedimientos realizados al inicio de la investigación.

Un testigo declaró en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña que firmó un acta y un sobre sin haber visto el objeto secuestrado por los investigadores. Su relato se conoció este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, durante una audiencia centrada en los procedimientos realizados al comienzo de la búsqueda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Ramón Gabriel González, un changarín de 49 años , quien explicó que tampoco pudo leer el documento porque no sabe leer. Según contó, había acompañado a un trabajador municipal que llevaba agua y sándwiches para los efectivos desplegados en los rastrillajes cuando la policía lo convocó para presenciar un procedimiento.

Los agentes le dijeron que habían encontrado un papel con una mancha rojiza que podía ser sangre . González sostuvo que firmó la documentación y el sobre, pero que no observó el elemento ni qué habían colocado en su interior.

La declaración se sumó a otros testimonios sobre la recolección y preservación de muestras durante los primeros días de la investigación. Las defensas de algunos acusados volvieron a interrogar sobre esas actuaciones.

Otro de los testigos, Ramón José Rocdán , describió la toma de muestras para la pericia odorológica en los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava . Recordó que las prendas del niño estaban en bolsas anudadas, similares a las de supermercado, y que los especialistas utilizaron un líquido que, según les explicaron, intensificaba el olor para el trabajo de los perros.

En la audiencia anterior, Fernando Rafael Atienza había relatado que la ropa de Loan y de otros menores fue tratada con un líquido, envuelta en papel aluminio y colocada por separado en bolsas identificadas. Según su testimonio, los peritos le indicaron que buscaban detectar huellas.

También se escucharon relatos sobre otros estudios efectuados en los vehículos de Pérez y Caillava. Matías Cardozo dijo haber observado un brillo azulado durante la aplicación de luminol en la parte trasera de un auto y en la caja de una camioneta.

Un testigo aseguró que firmó un acta y un sobre sin observar el elemento que la policía había secuestrado.

Por su parte, Jesús Agustín Fernández sostuvo que, durante la pericia odorológica, les comunicaron resultados positivos en el Ford Ka y la Ford Ranger.

Las muestras recogidas en los primeros operativos

La bioquímica de la Policía de Corrientes María Vanesa Paola Sotomayor explicó que recogió manchas rojizas de la patente trasera, el logo y el asiento posterior de un Volkswagen Voyage perteneciente a Daniel Ramírez y Mónica Millapi, ambos imputados.

La comisario inspector aclaró que no estuvo a cargo del análisis posterior de esas muestras. También recordó su participación en un procedimiento en un campo junto al fiscal Juan Carlos Castillo, donde se secuestró una naranja parcialmente pelada y se levantaron otras manchas.

A su turno, Rubén David González, vecino de 9 de Julio, relató un operativo en otro campo cercano al pueblo. Allí se recogieron muestras de presuntas manchas de sangre y se encontró una media.

El hombre agregó que, tiempo después, un policía le comentó que las marcas podían provenir de un caballo con una lesión en la boca. Esa explicación fue presentada por el testigo como un comentario recibido posteriormente.

Los rastrillajes con drones y la próxima audiencia

El responsable del área de drones de la Policía de Corrientes, Diego Ariel Navarro, detalló que los equipos sobrevolaron campos, lagunas y sectores próximos a las rutas. La búsqueda aérea se extendió durante 30 días e incluyó operativos nocturnos con cámaras térmicas.

Durante la semana también declaró Rocío Clotilde Ayala, quien aseguró que Nicolás “El Americano” Soria se comunicó con ella después de las movilizaciones por Loan y se presentó con una identificación de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Las últimas audiencias se concentraron en reconstruir cómo se desarrollaron las primeras medidas para encontrarlo.

El debate continuará el próximo miércoles, con nueve testigos convocados. Por cuestiones de agenda, el jueves no habrá audiencia.