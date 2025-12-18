Bandera récord en Rosario: un homenaje de 3.200 m2 a tres años de la conquista de la Selección Argentina en Qatar

El artista David Petroni creó una obra monumental en el Parque España que une el sentimiento mundialista con un espacio de recreación frente al río Paraná.

Vista panorámica del mural que rinde homenaje a la Albiceleste campeona del Mundo a tres años de su consagración. Está en el Parque España en Rosario

Hoy, cuando se cumplen exactamente tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Rosario sumó un nuevo hito a su identidad celeste y blanca. El símbolo de orgullo nacional más icónico del país cuenta desde ahora con su propio mural de piso : una obra de 3.200 metros cuadrados de extensión que se posiciona como una de las más grandes del territorio nacional.

Esta intervención no solo embellece el Parque España (sobre la calle Sarmiento y el río), sino que funciona como un espacio de juego y libre acceso donde grandes y chicos practican patín, skate y bicicross sobre los colores de la bandera.

David Petroni es el artista responsable de transmitir el emblema nacional en esta superficie. La obra, bajo el nombre “Luz y Trama, geometría del río y la ciudad”, propone un juego óptico donde dialogan el Río Paraná y las diferentes vistas urbanas.

Durante tres semanas, un equipo liderado por Petroni materializó esta pieza que ya es parte de la historia local en el marco de las celebraciones por los 300 años de Rosario organizadas por la Municipalidad.

También el mural homenajea los 300 años de la ciudad de Rosario

La realización de esta pieza monumental exigió el empleo de más de 1.700 litros de pintura industrial de doce colores diferentes, un material especial para resistir el desgaste del deporte urbano y el alto tránsito. Petroni explicó: "La obra propone una lectura visual del río, el sol y la ciudad a través de tramas geométricas y una paleta que combina ocres, amarillos y azules".

Mural Rosario 1 Vista nocturna y como se ilumina el mural realizado por el artista David Petroni

El diseño genera una ilusión de profundidad y movimiento que invita a redescubrir el espacio público como un escenario vivo y transformador.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin destacó el valor de esta iniciativa dentro del programa Acciones Tricentenario. Para el funcionario, este proyecto representa una oportunidad para construir el futuro de la ciudad desde la cultura y la identidad rosarina, integrando el arte contemporáneo con el paisaje icónico de la zona. En un día de profunda memoria colectiva por el éxito deportivo nacional, este mural bandera deja una marca visible y duradera frente a las aguas del Paraná.

Peldaños hasta la gloria

El mural bandera en Rosario coincide con el tercer aniversario de una gesta que cambió la historia deportiva del país. El camino de la Selección Argentina en Qatar comenzó con un tropiezo inesperado frente a Arabia Saudita, un golpe que puso a prueba la templanza del grupo. Sin embargo, el equipo recuperó el norte con triunfos sólidos ante México y Polonia, resultados que aseguraron el primer puesto del grupo y renovaron la ilusión de todo un pueblo.

En la fase de eliminación directa, el conjunto de Lionel Scaloni superó a Australia en octavos de final y luego enfrentó una batalla épica contra Países Bajos, donde los penales definieron el pase a la siguiente ronda.

seleccion argentina 2022.jpg Una de las formaciones iniciales de Scaloneta en Qatar 2022, donde se logró la tercera Copa del Mundo de fútbol

La semifinal frente a Croacia resultó una exhibición de fútbol y contundencia que depositó a la Argentina en la gran final frente a Francia. Aquel 18 de diciembre de 2022, tras un empate agónico y una definición por penales inolvidable, el equipo nacional alcanzó su tercera estrella y desató el festejo más grande que registró el país.

Estos fueron los resultados que marcaron el rumbo hacia la tercera estrella:

Fase de grupos: derrota 1-2 ante Arabia Saudita.

Fase de grupos: victoria 2-0 frente a México.

Fase de grupos: victoria 2-0 ante Polonia.

Octavos de final: victoria 2-1 contra Australia.

Cuartos de final: empate 2-2 ante Países Bajos (tras el alargue, victoria 4-3 en penales).

Semifinal: victoria 3-0 frente a Croacia.

Final: empate 3-3 ante Francia (tras el alargue, victoria 4-2 en penales).

Aquel 18 de diciembre de 2022, tras una definición inolvidable, el equipo nacional alcanzó la gloria y desató el festejo más grande que registró el país. Esta obra en el suelo rosarino rinde tributo a esa constancia y al orgullo de una identidad que hoy flamea más fuerte que nunca.