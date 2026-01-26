Patricia Bullrich, sobre la baja de edad de imputabilidad: "Sin consecuencias, hay libertad para delinquir" + Seguir en









La dirigente confirmó que el proyecto de Régimen Penal Juvenil será debatido en febrero en el Congreso y volvió a insistir en la necesidad de actualizar la edad de imputabilidad, con un mensaje directo sobre el rol de cada fuerza política.

Patricia Bullrich junto a Javier Milei. Presidencia

La ministra Patricia Bullrich anticipó que el Congreso debatirá en febrero la ley Penal Juvenil y volvió a poner en el centro de la escena la discusión sobre la edad de imputabilidad. A través de declaraciones públicas, la funcionaria buscó instalar el tema como uno de los ejes del inicio del período legislativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad”, afirmó Bullrich, al confirmar que el proyecto formará parte de la agenda parlamentaria de las sesiones extraordinarias.

En su planteo, la ministra vinculó la iniciativa con la demanda social de mayor seguridad y de un sistema penal más efectivo. “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, sostuvo, en una de las definiciones más duras de su mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2015786942240031035&partner=&hide_thread=false Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.



La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir.



Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los… https://t.co/VMlyVLEV6X — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 26, 2026 Bullrich también elevó el tono político del debate y apuntó directamente contra quienes se oponen a la iniciativa. “Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”, afirmó, al marcar una línea divisoria de cara a la discusión parlamentaria.

La ley Penal Juvenil, y en particular la actualización de la edad de imputabilidad, aparece como uno de los temas más sensibles del temario legislativo. Su tratamiento promete reactivar un debate histórico, atravesado por tensiones políticas, jurídicas y sociales.

El Gobierno incorporará el proyecto de Régimen Penal Juvenil en extraordinarias El Gobierno confirmo este lunes que el temario de las sesiones extraordinarias se ampliará, incluyendo el proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, luego de una reunión de la mesa política, en donde se busco consensuar la agenda y estrategia política de cara a febrero. Fuentes oficiales no descartaron que el temario continue ampliándose