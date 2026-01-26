Un nuevo feriado adelanta el calendario de descansos de 2026 en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, ofreciéndole a los trabajadores y vecinos un respiro en plena temporada de verano.
Confirmaron un feriado previo a Carnaval: ¿quiénes son los beneficiados?
El Carnaval 2026 se celebrará del 14 al 17 de febrero, ideal para disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso o hacer una escapada.
-
Calendario de feriados de febrero 2026: las sorpresas de la primera semana del mes
-
Febrero de 2026 comienza con un feriado perfecto para descansar
La jornada no laborable, programada para el lunes 2 de febrero, se suma a los fines de semana largos ya establecidos y permite organizar una mini escapada o disfrutar de actividades culturales antes del Carnaval. A continuación, conocé los detalles.
Las dos localidades que tendrán feriado el 2 de febrero
El lunes 2 de febrero será feriado en las localidades bonaerenses de Guaminí y Ayacucho en conmemoración de sus aniversarios fundacionales. En estos municipios, el sector público no tendrá actividades, mientras que en el privado el día no laborable será opcional según cada empleador.
Durante el fin de semana, las autoridades organizarán eventos artísticos, culturales, religiosos y gastronómicos.
El descanso tres días también es una gran oportunidad para el turismo interno, con hoteles, restaurantes y espacios recreativos preparándose para recibir a quienes quieran aprovechar la celebración para tomarse unas vacaciones.
Cuándo cae el feriado de fin de semana de Carnaval
El Carnaval 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando un fin de semana largo que comienza el sábado 14.
Estas fechas se mantienen inamovibles en el calendario nacional, permitiendo que las distintas provincias y municipios planifiquen con anticipación sus festivales, desfiles, carnavales y actividades recreativas que suelen atraer a miles de turistas.
Los feriados confirmados en 2026
Feriados inamovibles
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
-
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
