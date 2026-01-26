Confirmaron un feriado previo a Carnaval: ¿quiénes son los beneficiados? + Seguir en









El Carnaval 2026 se celebrará del 14 al 17 de febrero, ideal para disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso o hacer una escapada.

El lunes 2 de febrero será feriado en dos localidades bonaerenses en conmemoración de sus aniversarios fundacionales. Pixabay

Un nuevo feriado adelanta el calendario de descansos de 2026 en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, ofreciéndole a los trabajadores y vecinos un respiro en plena temporada de verano.

La jornada no laborable, programada para el lunes 2 de febrero, se suma a los fines de semana largos ya establecidos y permite organizar una mini escapada o disfrutar de actividades culturales antes del Carnaval. A continuación, conocé los detalles.

carnaval (1).jpg Diario Puntual Las dos localidades que tendrán feriado el 2 de febrero El lunes 2 de febrero será feriado en las localidades bonaerenses de Guaminí y Ayacucho en conmemoración de sus aniversarios fundacionales. En estos municipios, el sector público no tendrá actividades, mientras que en el privado el día no laborable será opcional según cada empleador.

Durante el fin de semana, las autoridades organizarán eventos artísticos, culturales, religiosos y gastronómicos.

El descanso tres días también es una gran oportunidad para el turismo interno, con hoteles, restaurantes y espacios recreativos preparándose para recibir a quienes quieran aprovechar la celebración para tomarse unas vacaciones.

Calendario FreePik.es Cuándo cae el feriado de fin de semana de Carnaval El Carnaval 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando un fin de semana largo que comienza el sábado 14. Estas fechas se mantienen inamovibles en el calendario nacional, permitiendo que las distintas provincias y municipios planifiquen con anticipación sus festivales, desfiles, carnavales y actividades recreativas que suelen atraer a miles de turistas. feriados carnaval 2025.jpg Los feriados confirmados en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

