La jueza Julieta Makintach defendió su accionar y negó que exista una "filmación prohibida" en el juicio por la muerte de Diego Maradona







Luego de la polémica, la magistrada publicó un comunicado dando su perspectiva de la situación. Según ella, “no hubo cámaras ocultas”.

La jueza Makintach publicó un comunicado negando el documental sobre el juicio. Captura

La jueza Julieta Makintach presentó, junto a su defensa legal, un extenso escrito ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, en el que afirmó que “no hubo filmación prohibida” durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Según explicó, todos los integrantes del Tribunal N°3 estaban al tanto de las grabaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El documento, de casi 30 páginas, destacó que las decisiones sobre la filmación fueron adoptadas en conjunto con los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, “tanto de modo diálogo presencial como vía chat de WhatsApp”.

La justificación de la jueza Makintach: “No hubo cámaras ocultas” En su descargo, Makintach subrayó: “No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”.

La jueza también aclaró que “la presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado”, con lo cual negó que se tratara de una “cámara oculta”, tal como se difundió.

Captura documental juicio Diego Maradona.jpg El juicio quedó nulo luego de las imágenes que se filtraron. Archivo En el escrito, Makintach sostuvo que no impulsó ni participó en la elaboración de un documental, sino que la iniciativa perteneció a María Lía Vidal y Juan Emilio.

“Nunca se abordó cuestiones propias del debate judicial sino más bien vinculadas a la idea de justicia frente a situaciones complejas como la vida y muerte de un ídolo mundial”, precisó la magistrada. Además, remarcó que el eventual material audiovisual “no ventilaba ninguna cuestión o incidente vinculado al desarrollo del debate”. La entrevista previa al juicio y la nulidad Entre los puntos planteados, la jueza reconoció que aceptó, a pedido de una amiga de la infancia, conceder “una entrevista previa al inicio del juicio, en el ámbito tribunalicio, un día inhábil, lo que no provoca afectación a su labor diaria judicial”. En relación con la nulidad dictada sobre el proceso y su apartamiento, Makintach fue contundente: “No hay posibilidad de considerar la existencia de mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o violación de deberes funcionales. No hay comportamiento alguno capaz de dar sustento fáctico a esos armados típicos, ni existe prueba objetiva o eventual indicio concreto que permita sostener tales imputaciones”. Finalmente, en el petitorio, la defensa solicitó que se rechace íntegramente la acusación contra la jueza, que se declare la inexistencia de causales de destitución, que se garantice su continuidad en el cargo, que se reafirme la independencia judicial y que se contemple la reserva del caso federal.