Residencias médicas: Salud publicó el listado final de ingresantes tras la polémica del examen







Este año, quienes completaron su carrera en universidades argentinas recibieron un adicional de 5 puntos en el orden de mérito.

Salud difundió el listado definitivo de ingresantes a residencias médicas 2025 con beneficios para graduados locales.

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer el listado definitivo de ingresantes a las residencias médicas 2025, tras la polémica generada por la denuncia penal a un estudiante, quien se habría copiado usando lentes con cámara. Los resultados se presentan de acuerdo con el desempeño académico y la trayectoria profesional de cada postulante.

De acuerdo con la Resolución 1164/2025, el adicional de 5 puntos se incorporó específicamente para quienes completaron su carrera en universidades argentinas, buscando corregir inequidades del sistema de cálculo del promedio académico entre instituciones nacionales y extranjeras.

El orden de mérito definitivo ya se encuentra disponible en el sitio oficial del Ministerio de Salud. La adjudicación de cargos se realizará entre el 25 y 29 de agosto, y los ingresantes comenzarán sus residencias a partir del 1° de septiembre, tal como estaba previsto.

Modalidades de contratación Los residentes podrán optar entre dos modalidades de beca: Beca Institución o Beca Ministerio, ambas financiadas por el Estado nacional. Los que elijan Beca Institución serán contratados directamente por la institución, recibirán el monto completo sin descuentos, podrán acceder a bonificaciones adicionales y contarán con seguro de salud y contra accidentes cubiertos por el establecimiento.

Por su parte, los residentes que seleccionen Beca Ministerio percibirán sus ingresos con los descuentos previstos en el régimen previsional, estarán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado nacional y no accederán a bonos otorgados por la institución, aunque los seguros contra accidentes deberán ser cubiertos por la misma.

Además, los residentes que hayan iniciado su formación en años anteriores tendrán la opción de cambiar de modalidad sin que se modifiquen las condiciones para quienes decidan no hacerlo. Esta flexibilidad busca garantizar que la formación de posgrado en servicio continúe siendo una herramienta estratégica para fortalecer la especialización profesional, respetando la libertad de elección de cada profesional.