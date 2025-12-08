Rompieron el silencio dos de los acusados de robo en Miami y aseguraron que fue un "episodio confuso" + Seguir en









Los cinco argentinos ya están en el país, pero deberán volver a EEUU en 2026 por la causa. Dos de ellos negaron haber robado y rechazaron las acusaciones tras la difusión de los videos.

Los cinco argentinos detenidos en Miami deberán volver a Estados Unidos en 2026 para afrontar los compromisos judiciales.

Dos de los cinco argentinos que habían sido detenidos en Miami por presuntos robos en locales del Dolphin Mall sostuvieron que todo se trató de un “episodio confuso” y que no actuaron con intención delictiva. Los viajeros regresaron al país sin inconvenientes migratorios, aunque deberán volver a Estados Unidos en 2026 para afrontar los compromisos judiciales de la causa.

Los involucrados Mauricio Orlando y Juan Pablo Rua hablaron tras la difusión de las imágenes en las que se los observa moviéndose con valijas y retirándose con prendas del centro comercial. “No somos mecheros vip, somos trabajadores”, afirmaron a TN, al insistir en que fueron malinterpretados en uno de los complejos más concurridos del sur de Florida.

Ambos explicaron que ingresaron al shopping junto a sus otros tres acompañantes y que llevaban valijas vacías para guardar compras. Según su relato, fueron interceptados por la Policía en el patio de comidas. “Nos pidieron abrirlas y de muchas cosas teníamos tickets, pero de otras no, por eso nos llevan detenidos. Al día siguiente nos leyeron los cargos, fijaron la fianza y no era el momento para defendernos”.

También remarcaron que no fueron expulsados de Estados Unidos. “Salimos sin problema. Migratoriamente no hay causa alguna, solo un reporte”, dijeron. Sin embargo, la agencia Noticias Argentinas confirmó que los cinco deberán regresar el 29 de enero de 2026 para la continuidad del proceso judicial.

audiencia mendocinos miami “Salimos sin problema. Migratoriamente no hay causa alguna, solo un reporte”, aseguraron los detenidos. @grokolandia El episodio ocurrió el 30 de noviembre en el centro comercial de Sweetwater, cuando agentes fuera de servicio recibieron varias alertas por robos reiterados en distintos locales y comenzaron a seguir los movimientos del grupo.

En el material incorporado a la investigación se observan maniobras destinadas a evadir controles: algunos distraían al personal, otros ocultaban mercadería, se movían por separado y abandonaban los locales sin pasar por las cajas, según indicaron fuentes ligadas al caso. La Policía secuestró artículos valuados en unos u$s2.000. Posteriormente, la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11 de Florida, les comunicó cargos preliminares por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de 30 días y hurto al por menor. Las fianzas fueron establecidas entre u$s4.000 y u$s4.500 por cada imputado. Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami Los acusados fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó que el operativo se enmarcó en “Operación Fiestas Seguras”, un dispositivo especial implementado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta.