La mortalidad infantil en Argentina aumentó 0,5 puntos, por primera vez desde 2002

El último aumento de la mortalidad fue en 2022 pero más bajo, de 0,4 puntos. Las provincias con mayor tasa fueron Corrientes, Chaco y La Rioja.

La tasa de mortalidad infantil en la Argentina sufrió un aumento de 0,5 puntos en 2024 , por primera vez desde 2002. Anteriormente, también se había registrado un incremento en 2022, pero fue menor: de 0,4 puntos. Las cifras del Ministerio de Salud de la Nación muestran que la tasa pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024.

El dato surge del informe de Estadísticas Vitales, publicado por la cartera de Mario Lugones, que sostiene que en 2024, primer año completo de la gestión de Javier Milei, hubo 3.513 muertes de menores de un año.

Las provincias con mayor tasa fueron Corrientes, Chaco y La Rioja, que superan ampliamente el promedio nacional.

“En la mayoría de los países, incluida Argentina, se observa una disminución de esta tasa en las últimas décadas. Por eso, el aumento, más allá de la magnitud, es muy preocupante ya que quiebra esta tendencia secular”, explicó a Chequeado el exministro de Salud en la gestión de Mauricio Macri (2017-2019) Adolfo Rubinstein .

“Estas cifras de 2024 son atribuibles más al aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias , que arrancaron en la pandemia y se agravaron con las gestiones de Alberto Fernández y Milei”, advirtió Rubinstein.

En 2024, primer año de gobierno de LLA, hubo 3.513 casos de mortalidad infantil, mientras un año antes, en 2023, fueron 3.689. Rubinstein explicó que la reducción del número absoluto se vincula con el "dramático descenso de la natalidad y fecundidad" en los últimos años en el país.

Siguiendo ese cálculo, este año el número alcanzó los 8,5 decesos por cada mil nacidos vivos, lo que equivale a un incremento de 0,5 puntos con respecto a 2023, según la información del Ministerio de Salud.

Al momento de analizar los números, la mayor cantidad de muertes totales de menores ocurrió en Buenos Aires (1.236), seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231). Sin embargo, lo importante es analizar la tasa de mortalidad, es decir cuántos niños y niñas de menos de un año murieron cada 1.000 nacidos vivos.

Tal es el caso que la tasa más alta pertenece a la provincia de Corrientes, con 14 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos. Le siguen Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). Luego, Formosa y Santiago del Estero, ambas con una tasa de mortalidad infantil de 10,7.

Qué es la mortalidad infantil

El informe describe que la mortalidad infantil comprende las muertes de menores de un año y se divide en dos. Por un lado está la “mortalidad neonatal”, que ocurre en el transcurso de los primeros 27 días de vida y después está la “mortalidad postneonatal”, que es posterior al período neonatal y va hasta el año de vida.

En el primer caso prevalecen factores "vinculados con las condiciones congénitas, como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida)”, explica el informe.

En el segundo caso, el mayor impacto sobre la salud del niño surge de las condiciones ambientales, como infecciones, deshidratación, trastornos respiratorios agudos y las condiciones socioeconómicas.