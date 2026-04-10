La muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: la principal hipótesis que sigue la Justicia

Los fiscales buscan establecer si los traumatismos detectados en el cráneo del nene de 4 años fueron causados de manera intencional o accidental. La causa fue caratulada como “muerte dudosa potencialmente ilícita” y, por ahora, no hay imputados.

La investigación por la muerte de Ángel López , el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia , avanza bajo una carátula de “muerte dudosa potencialmente ilícita” y, por el momento, la Justicia no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible homicidio. Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal confirmaron que uno de los puntos centrales del expediente surgió de la autopsia, que reveló traumatismos en la zona del cráneo del menor.

A partir de ese hallazgo, la principal línea de investigación apunta ahora a establecer si esas lesiones fueron provocadas de manera intencional o accidental .

Según explicaron los investigadores, los golpes podrían datar de alrededor de diez días , aunque ese dato todavía debe ser precisado con estudios complementarios. En ese sentido, señalaron que el informe histopatológico será clave para determinar con mayor exactitud la entidad de las lesiones y su antigüedad.

El niño había ingresado a un centro de salud el 5 de abril con un cuadro de paro cardiorrespiratorio . De acuerdo con la reconstrucción inicial, fue reanimado y logró recuperar el pulso, pero permaneció internado en estado crítico y murió en la mañana del 7 de abril , unas 48 horas después . Los fiscales remarcaron que externamente no se detectaron lesiones visibles, por lo que el peso de la investigación médica quedó concentrado en las pericias forenses pendientes.

Mientras esperan esos resultados, los investigadores sostienen que el caso sigue abierto en varias direcciones. Por ahora no hay imputados , aunque sí personas bajo sospecha y monitoreo policial. Entre ellas aparecen la madre del menor y su actual pareja, quienes quedaron vinculados a la causa, aunque formalmente todavía no fueron acusados.

En paralelo, la fiscalía ordenó distintas medidas para avanzar sobre el entorno del niño. Hubo allanamientos, secuestro de teléfonos celulares y recolección de otros elementos que ahora están siendo peritados. A eso se suma la revisión de cinco expedientes del fuero de familia, donde constan antecedentes vinculados al contexto familiar del nene.

El foco sobre el entorno familiar

Los fiscales también confirmaron que existieron denuncias previas, aunque aclararon que en su momento fueron archivadas o desestimadas por falta de elementos suficientes para avanzar. Según explicaron, el caso se da en medio de una situación de conflicto entre los progenitores y de especial vulnerabilidad para el menor. También admitieron que todavía resta avanzar en la recolección formal de testimonios para reconstruir con mayor precisión qué ocurrió en los días previos a la internación.

En ese marco, Mariela Andrade, madre de Ángel, habló públicamente para rechazar cualquier responsabilidad en la muerte de su hijo. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó, al tiempo que sostuvo que también quiere saber qué pasó con las lesiones internas detectadas en la autopsia.

Según su relato, el nene se había acostado sin mostrar signos evidentes de gravedad y minutos después su pareja advirtió que no respiraba. La mujer aseguró que comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y llamó de inmediato a una ambulancia. También negó que ella o su pareja hayan agredido al chico: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada”, sostuvo.

La mujer además explicó que no asistió al velorio por temor a represalias y vinculó el caso a conflictos previos con su expareja, padre del menor. En paralelo, desde la fiscalía insistieron en que, sin los estudios médicos pendientes y sin una reconstrucción completa del contexto, todavía no hay una conclusión cerrada sobre lo ocurrido.