La NASA confirmó el hallazgo de todos los compuestos esenciales para la vida en un asteroide

La agencia espacial estadounidense anunció que Bennu contiene azúcares, nucleobases, fosfatos y material orgánico nunca visto, reforzando la teoría de que los ingredientes de la vida llegaron del espacio.

La misión OSIRIS-REx reveló en Bennu los bloques esenciales para construir ARN y ADN.

La NASA confirmó que las muestras del asteroide Bennu traídas por la misión OSIRIS-REx contienen todos los componentes necesarios para formar moléculas de ARN y ADN , un resultado que podría redefinir lo que sabemos sobre el origen químico de la vida en la Tierra.

Los análisis revelaron que Bennu , una roca de más de 4 mil millones de años, alberga los elementos fundamentales para el ensamblaje de moléculas biológicas. En una actualización destacada, la NASA explicó que, además de las nucleobases ya conocidas, ahora se detectaron azúcares esenciales.

“Científicos dirigidos por Yoshihiro Furukawa, de la Universidad de Tohoku, Japón, encontraron azúcares esenciales para la biología terrestre en las muestras de Bennu”, indicó la agencia.

La organización detalló que “se encontraron el azúcar de cinco carbonos, la ribosa, y, por primera vez en una muestra extraterrestre, la glucosa de seis carbonos” .

La presencia de ribosa refuerza la hipótesis del “mundo de ARN”, según la cual las primeras formas de vida pudieron haberse sustentado únicamente en esta molécula. La ausencia de desoxirribosa (clave para el ADN) respalda esta línea evolutiva.

Furukawa también destacó: “Las cinco nucleobases necesarias para el ADN y ARN, junto con los fosfatos, se han encontrado en las muestras de Bennu traídas a la Tierra por OSIRIS-REx”.

Azúcares intactos y química prístina

Las muestras fueron calificadas como “pristinas”: no están contaminadas por procesos terrestres y mantienen la química original del sistema solar. Esto permite confirmar que los azúcares hallados pudieron formarse en ambientes helados del sistema solar exterior antes de llegar a la Tierra primitiva.

11102023-primera-imagen-de-las-muestras-traidas-3XVYNKIXNZFW5GXX5NGKWNF6B4 (1) NASA confirmó la presencia de ribosa y glucosa en una roca espacial de 4.000 millones de años.

Los estudios también registran aminoácidos y compuestos nitrogenados, creando un conjunto químico completo que muestra, según los investigadores, que “la química orgánica compleja ya existía en el sistema solar exterior”.

Descubrimiento único: la “goma espacial”

Uno de los hallazgos más llamativos es una sustancia flexible rica en orgánicos, descrita como “goma espacial”, jamás observada en otro cuerpo celeste. Se habría generado cuando el asteroide progenitor de Bennu se calentó levemente en los primeros millones de años del sistema solar, favoreciendo reacciones que podrían haber impulsado la formación de moléculas complejas.

El tercer estudio muestra que Bennu contiene polvo de antiguas supernovas en una concentración seis veces mayor a la de cualquier otra muestra extraterrestre analizada. Este descubrimiento ayuda a reconstruir el entorno donde se formó el asteroide y revela cómo se mezclaron materiales estelares para originar mundos como el nuestro.

Osiris-Rex_descendiencoAsteroideBennu_2020_render_NASA (1) Bennu también alberga un material orgánico similar a una “goma”, nunca antes detectado fuera de la Tierra.

La clave: un muestreo sin contaminación

Gracias al sistema hermético de OSIRIS-REx, los científicos trabajan con plena certeza: los compuestos son de origen espacial. Con agua atrapada en minerales, sales, carbonatos, aminoácidos y ahora azúcares y polímeros orgánicos, Bennu se consolida como una pieza clave para entender cómo los ingredientes de la vida llegaron a la Tierra.

La posibilidad de que “la vida se cocinó aquí, pero con ingredientes traídos del espacio” nunca estuvo tan respaldada por evidencia científica.