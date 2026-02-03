La NASA postergó nuevamente la misión lunar Artemis II por una falla técnica: los motivos

La misión llevará cuatro astronautas se postergó para marzo y marcará el regreso definitivo de humanos a la Luna, luego de más de 50 años.

El cohete SLS detuvo la cuenta regresiva cinco minutos antes del final por una fuga de hidrógeno líquido detectada por los sensores.

La NASA decidió postergar para marzo el lanzamiento de la misión Artemis II luego de detectar fugas reiteradas de hidrógeno líquido durante una prueba clave del cohete SLS , un inconveniente técnico que impidió avanzar con el cronograma previsto y volvió a retrasar el regreso de astronautas a la Luna tras más de cinco décadas.

La determinación fue adoptada tras un ensayo general de lanzamiento que debía validar cada paso previo al despegue real de la primera misión tripulada del programa Artemis. Durante esa simulación completa, los sistemas del cohete mostraron fallas persistentes que llevaron a la agencia a descartar definitivamente la ventana prevista para febrero.

La postergación no respondió a un hecho aislado, sino a una serie de alertas técnicas registradas durante el ensayo general realizado en el Centro Espacial Kennedy . La prueba se interrumpió cuando restaban apenas cinco minutos para completar la cuenta regresiva , un punto crítico que debía confirmar que el sistema estaba listo para volar.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman , explicó que marzo se convirtió en la alternativa más cercana posible , aunque sin una fecha definida. Remarcó que la prioridad absoluta continúa siendo la seguridad de la tripulación, de los sistemas y del público, aun cuando eso implique reorganizar por completo el calendario del programa Artemis.

Las pérdidas de hidrógeno líquido ya habían provocado demoras en el primer vuelo no tripulado del SLS en 2022.

El hidrógeno líquido, uno de los principales propelentes del Sistema de Lanzamiento Espacial junto con el oxígeno ultrafrío, volvió a ser el eje del problema. Durante la carga de más de 2,6 millones de litros de combustible , se detectó una acumulación anómala cerca de la base del cohete, de 98 metros de altura.

Las fugas se localizaron en la interfaz de la etapa central, un sector especialmente sensible donde las variaciones de presión o temperatura pueden generar fallas mayores. Los equipos técnicos detuvieron la operación en al menos dos oportunidades para aplicar procedimientos correctivos ya utilizados en pruebas anteriores, incluso en el vuelo no tripulado de 2022.

artemis nasa.jpeg Las pruebas se realizaron en Florida, donde la NASA ajusta procedimientos antes de definir una nueva fecha de lanzamiento. NASA

Aunque lograron completar parcialmente el llenado de los tanques, el sistema volvió a registrar un aumento en la tasa de fuga cuando el reloj marcaba cinco minutos antes del final del ensayo. El secuenciador terrestre interrumpió automáticamente las operaciones, tal como fue diseñado, priorizando la seguridad.

Qué otros inconvenientes detectó la agencia durante la prueba

Además de las fallas vinculadas al hidrógeno, la NASA identificó otros problemas técnicos. Isaacman mencionó tareas pendientes en la cápsula Orion, demoras en las operaciones de cierre, fallas intermitentes en el audio desde tierra y dificultades en algunas cámaras afectadas por las bajas temperaturas.

No obstante, la agencia destacó como positivo el funcionamiento de nuevos procedimientos de purga y sellado pensados para reforzar la seguridad de la tripulación, un avance clave en un contexto técnico complejo.

Por qué Artemis II es una misión histórica para la exploración espacial

Artemis II será la primera misión tripulada estadounidense con destino lunar desde el final del programa Apolo. Con una duración aproximada de diez días, llevará a cuatro astronautas más allá de la Luna, rodeando su cara oculta antes de regresar directamente a la Tierra.

Apolo Artemis II será el primer vuelo tripulado rumbo a la Luna en más de cincuenta años, aunque no incluye alunizaje.

Aunque no contempla un alunizaje, la misión tiene como objetivo central probar en vuelo los sistemas críticos de la cápsula Orion, como soporte vital, navegación y comunicaciones en espacio profundo. Su éxito es considerado indispensable antes de autorizar futuras misiones que incluyan descensos a la superficie lunar.

Quiénes integran la tripulación de Artemis II

La tripulación está conformada por tres astronautas estadounidenses y uno canadiense. Reid Wiseman comandará la misión, acompañado por Victor Glover y Christina Koch. El canadiense Jeremy Hansen completará el equipo y se convertirá en el primer astronauta de su país en viajar rumbo a la Luna.

artemisa astronautas.webp Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen integran la misión que marcará el regreso tripulado a la Luna.

Durante el ensayo general, los cuatro siguieron las operaciones desde Houston, a unos 1.600 kilómetros del lugar de lanzamiento. El retraso también impactó en su rutina: la NASA anunció que saldrán de la cuarentena preventiva y volverán a ingresar en aislamiento sanitario antes del próximo intento de lanzamiento.

Cuándo podría lanzarse finalmente Artemis II

La agencia aclaró que aún no existe una fecha oficial dentro de marzo. Antes de definirla, los equipos deberán analizar todos los datos recolectados, corregir los problemas detectados y decidir si será necesario realizar un nuevo ensayo general.

Isaacman fue contundente al resumir la postura de la NASA: “Como siempre, la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad, para nuestros astronautas, nuestro personal, nuestros sistemas y el público. Como se mencionó anteriormente, solo lanzaremos cuando creamos estar preparados para emprender esta misión histórica”.

Mientras tanto, el regreso humano a la Luna vuelve a quedar en pausa.