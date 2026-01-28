La NASA resolvió el enigma de la Estrella de Belén + Seguir en









El especialista Mark Matney llevó a cabo una investigación publicada en el Journal of the British Astronomical Association donde plantea una explicación astronómica para este cometa.

Mark Matney explicó que para que un objeto celeste parezca “detenerse” directamente sobre una ubicación específica en la Tierra en rotación, necesitaría viajar muy cerca de nuestro planeta, aproximadamente a 1,2 × 10^6 km.

La principal dificultad para identificar la Estrella de Belén como un evento astronómico real radica en su comportamiento inusual. “La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño”, según afirma Evangelio de Mateo (2:9). Las teorías previas, como las conjunciones planetarias, meteoros o novas/supernovas, no explican este movimiento, debido a esto, Matney afirmó que se podría haber tratado de un “movimiento geosincrónico temporal”.

Las teorías de Mark Matney sobre la Estrella de Belén El experto explicó que para que un objeto celeste parezca “detenerse” directamente sobre una ubicación específica en la Tierra en rotación, necesitaría viajar muy cerca de nuestro planeta, aproximadamente a 1,2 × 10^6 km, tratándose de una velocidad y dirección que compensen temporalmente la rotación terrestre. El candidato más probable que sería fácilmente visible durante un período prolongado es un cometa.

Matney analizó estas observaciones, por lo que, uno de estos cometas, denominado la “órbita del 8 de junio”, muestra un comportamiento que se ajusta a la descripción bíblica. Según los cálculos, el 8 de junio del 5 a.C., este cometa se habría acercado a la Tierra a una distancia de 0.0026 unidades astronómicas. En la mañana de ese día, la estrella fue visible en los cielos de Judea y “ se detuvo” directamente sobre Belén durante unas dos horas, entre las 10:00 y las 11:30 (hora local).

A esto se le suma que, para que los Reyes Magos interpretaran este cometa como la señal de un nuevo rey en Judea, el especialista analizó también el contexto cultural y religioso. En ese momento, concluyó que este tipo de cometas podrían interpretarse positivamente como lo demuestran registros mesopotámicos y grecorromanos.