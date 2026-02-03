Cuáles son las nuevas tarifas para hacer la VTV en PBA en febrero 2026

Durante 2026 rige en la provincia de Buenos Aires un nuevo cuadro tarifario para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el trámite obligatorio para los vehículos radicados en el distrito. Los valores fueron definidos por el Ministerio de Transporte bonaerense.
Un ajuste del 21,8% respecto a los valores anteriores que responde al esquema de revisión periódica del sistema.
En este contexto, la tarifa básica para los autos quedó fijada en $97.057,65, con IVA incluido. Las motos un valor de $38.801, mientras que los vehículos con un peso superior a 2.500 kilos pagan $174.604. Para los remolques, semirremolques y acoplados de hasta ese peso, el valor establecido es de $58.201, y pasa a $87.302 cuando se supera ese límite.
Desde el punto de vista regulatorio, el esquema tarifario debe responder a un criterio de “precio justo”. Las autoridades provinciales señalan que las actualizaciones buscan garantizar la operatividad de las plantas, la inversión en equipamiento y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos.
Paso a paso para hacer el trámite completamente online
Cuatro simples pasos para garantizar un turno y evitar demoras administrativas
- Ingresar a portal.vtv.gba.gob.ar y completar los datos solicitados
(En caso de no contar con usuario, es necesario realizar el registro inicial)
Acceder a la sección “Mis Vehículos” y seleccionar la opción “Solicitar turno”.
Elegir la zona, la planta de VTV, junto con la fecha y el horario disponibles.
Confirmar el turno y descargar el comprobante, que debe presentarse el día de la verificación.
