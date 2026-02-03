La basílica donde descansan los restos del papa Francisco incorporó un cajero automático para donaciones + Seguir en









Se trata de la Basílica de Santa María la Mayor, ubicada en Roma, donde se encuentra la tumba del Sumo Pontífice argentino. Desde la Iglesia, detallaron que esta decisión forma parte de un plan más extenso para modernizar el sistema de donaciones.

Así se ve el nuevo cajero automático en la Basílica Santa María la Mayor.

En una búsqueda por continuar su modernización, la Iglesia Católica confirmó la incorporación del primer cajero automático en una basílica papal: se trata de Santa María la Mayor, en Roma, lugar donde descansan los restos del papa Francisco. Allí, fieles y turistas ya pueden realizar aportes económicos mediante tarjetas de pago.

La basílica - especial para los argentinos por la presencia de la tumba de Jorge Bergoglio - es una de las más visitadas de la capital italiana. La decisión de la Iglesia Católica busca modernizar y clarificar el sistema de donaciones y contribuciones voluntarias. En este sentido, se espera que el proyecto se extienda en al menos 100 iglesias italianas.

El dispositivo electrónico ya se encuentra en uso y acepta distintos tipos de tarjetas. En un futuro, se espera que incorpore al menos ocho idiomas (italiano, inglés, español, francés, alemán, portugués, japonés y chino), ofreciendo servicios de información cultural y artística sobre la basílica, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes la visitan.

tumba papa francisco 3.jpg La tumba del papa Francisco está ubicada en la basílica ubicada en Roma. News Vaticano El delegado para la administración de la basílica papal, Roberto Romano, detalló al respecto: "Este proyecto representa un paso importante en el camino para vivir y preservar la caridad, en su sentido más amplio, dentro de la Basílica. La tecnología, bien dirigida, puede convertirse en una herramienta de auténtico servicio: aquí no es un fin en sí misma, sino que facilita un gesto de donación desinteresada, pura y transparente".

"No es solo una simple herramienta de pago, sino un verdadero centro de información interactivo, diseñado para apoyar actos caritativos de manera consciente y transparente. Con esta iniciativa, la basílica confirma su vocación de combinar tradición e innovación, ofreciendo herramientas contemporáneas al servicio de la caridad, la hospitalidad y la misión eclesial", ahondó.

La modernización de la Iglesia Católica La Basílica Santa María la Mayor es una de las más visitadas desde el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025. Los planes de la Iglesia Católica irán más allá del reconocido templo: se espera que al menos otras 100 iglesias italianas incorporen este tipo de herramientas, no solo para recoger ofrendas, sino para ofrecer una experiencia más moderna a los visitantes y fieles. Así, el proyecto se desplegará luego del éxito de la instalación experimental en los últimos meses en varios lugares simbólicos. Entre ellos, el sistema fue probado en la Basílica de San Ambrosio en Milán, la Basílica de San Francisco en Asís y uno en el punto de información del Jubileo en el Vaticano, en Roma. Otro paso en este camino fue el reciente anuncio del Vaticano que detalló que los fieles ahora cuentan con la posibilidad de donar para el Óbolo de San Pedro, el organismo que recoge las ofrendas a las actividades caritativas del papa, mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o PayPal.