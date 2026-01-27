31/ATLAS: descubren la sorprendente reacción del cometa al pasar cerca del Sol + Seguir en









Se trata de un estudio publicado en el portal arXiv hace unos días, liderado por el investigador Michael Werner, el cual analizó datos del observatorio espacial SPHEREx de la NASA.

El cometa 31/ATLAS, descubierto en julio de 2025, tendrá un punto clave en su trayectoria: su aproximación a Júpiter, prevista para marzo de 2026.

El cometa interestelar 31/ATLAS continúa siendo investigado por parte de los expertos. Su cercanía por la Tierra y su órbita alrededor del Sol están dando de qué hablar. Debido a esto, se realizó un estudio, liderado por el investigador Michael Werner, donde se analizaron datos del observatorio espacial SPHEREx de la NASA y se obtuvo nueva información.

La reciente investigación publicada en el portal arXiv dio como resultado que la actividad del cuerpo celeste, tras su paso más cercano al Sol, aumentó de forma notable. Este comenzó a liberar grandes cantidades de agua, gases y compuestos orgánicos, mucho más de lo que se había observado antes.

Previo a ese acercamiento solar, cuando 3I/ATLAS se ubicaba entre las órbitas de Júpiter y Marte, parecía un cuerpo poco activo. No obstante, luego del perihelio, ocurrido el 29 de octubre de 2025, todo cambió: el cometa fue mucho más dinámico, con fuertes emisiones de agua, CO, y diversos compuestos orgánicos como metanol y metano.

La cantidad de gases liberados aumentó hasta unas 20 veces, lo que sugiere que el calor del Sol alcanzó capas más profundas del núcleo. Estos datos indican que la composición química del cometa y su forma de reaccionar al calor solar podrían ser más comunes en el universo de lo que se pensaba, lo que aporta pistas sobre cómo se forman los cuerpos helados en otros sistemas estelares.

El futuro del cometa 31/ATLAS El cuerpo celeste, descubierto en julio de 2025, tendrá un punto clave en su trayectoria: su aproximación a Júpiter, prevista para marzo de 2026. Esto podría alterar ligeramente su camino, por lo que, los expertos seguirán con atención. Estas interacciones ayudan a entender mejor cómo se mueven los objetos que llegan desde fuera del sistema solar.

De todos modos, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo y probablemente no volverá a acercarse a la Tierra. Sin embargo, los datos recientes recogidos seguirán siendo analizados, ya que 3I/ATLAS es un objeto poco común y ofrece revelaciones sobre lo que ocurre más allá de nuestro Sistema Solar.

