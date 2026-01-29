La tripulación de la astronauta francesa Sophie Adenot se prepara para el lanzamiento de "Crew-12" + Seguir en









Especialistas internacionales viajarán por primera vez a la Estación Espacial Internacional (EEI) este 11 de febrero. Allí, se desarrollarán investigaciones médicas, experimentos científicos y tareas de colaboración.

Desde el miércoles 28 de enero, los astronautas permanecen en cuarentena preventiva en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas.

La misión de la astronauta francesada Sophie Adenot, conocida como "Crew-12", despegará desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida. Viajara con los especialistas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway y el ruso Andrey Fedyaev. Allí, Adenot desarrollará investigaciones médicas, experimentos científicos y participará en las operaciones y el mantenimiento habituales de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El despegue estaba originalmente programado para el 15 de febrero, pero la NASA consideró adelantarlo tras la evacuación de un grupo anterior de astronautas por motivos médicos. La tripulación despegará no antes del miércoles 11 de febrero a las 12 horas (hora española) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, EEUU. En caso de que existan condiciones que impidan el despegue en esa fecha, la Agencia Espacial Europea (ESA) comunicó que las siguientes ventanas disponibles serían el jueves 12 de febrero a las 11:38 y el viernes 13 a las 11:15.

La tripulación mencionada participará posteriormente en las expediciones número 74 y 75 durante su estadía aproximada de nueve meses a bordo del laboratorio espacial. Sophie Adenot y Jack Hathaway afrontarán su primer vuelo espacial. Jessica Meir, aunque ya tiene experiencia orbital, utilizará por primera vez la cápsula Dragon. Mientras que, Andrei Fedyaev se convertirá en el primer cosmonauta en realizar dos misiones a bordo de esta nave desarrollada por SpaceX.

El objetivo de la misión "Crew-12" La misión "Crew-12" tiene previsto ampliar los conocimientos en ciencia y tecnología espacial, los cuales permitirán entender mejor el impacto de la microgravedad en la salud humana y el rendimiento tecnológico de distintos equipos.

Debido a esto, desde el miércoles 28 de enero, los astronautas permanecen en cuarentena preventiva en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas, como parte del protocolo. La tripulación realizó un gran entrenamiento internacional para garantizar el desempeño de múltiples labores a bordo, incluyendo el mantenimiento de los sistemas y la resolución de posibles contingencias técnicas.

