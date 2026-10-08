La NASA publicó imágenes inéditas de Artemis II: los hallazgos del lado oculto de la Luna

El archivo público incluye imágenes, grabaciones y notas de la expedición. El material forma parte del primer conjunto de datos de ciencias planetarias reunido por personas en más de 50 años.

Además, se conocieron cinco destellos vistos desde 74.000 kilómetros que aportaron datos sobre impactos en la cara oculta de la Luna.

La NASA compartió imágenes inéditas de la misión Artemis II , con más de 800 gigabytes de datos científicos reunidos durante el viaje a la Luna . El archivo incorpora más de 11.000 imágenes y videos en alta resolución, registros de audio, anotaciones y observaciones que documentan el paso de la misión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El material está disponible en el Sistema de Datos Planetarios de la NASA, el archivo público de las misiones planetarias de la agencia. Las fotografías proceden de las cámaras portátiles empleadas por los astronautas y de los equipos instalados en la nave Orion.

El conjunto también incluye 8,5 horas de audio con observaciones científicas de la superficie lunar e imágenes anotadas por quienes viajaron a bordo.

Las imágenes, grabaciones y notas de la expedición conforman el primer conjunto de datos de ciencias planetarias reunido por personas en más de 50 años . El hito se refleja en las decisiones tomadas durante el vuelo, desde la selección de objetivos para observar y fotografiar hasta la percepción de colores, cambios en el paisaje y conversaciones sobre la superficie y el entorno lunar.

El conjunto también incluye 8,5 horas de audio con observaciones científicas de la superficie lunar e imágenes anotadas por quienes viajaron a bordo.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman , Victor Glover y Christina Koch , junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen , se prepararon con clases, simulaciones y prácticas de campo.

Artemis II update! We just dropped 814GB of observations — including nearly 1,000 new images and 521 minutes of crew audio — in our Artemis II Preliminary Lunar Science Report: https://t.co/qHFSHiJUza pic.twitter.com/vnAC5gByT1 — NASA (@NASA) October 7, 2026

Cinco destellos vistos desde 74.000 kilómetros: qué aportes ofrecieron sobre los impactos en la cara oculta de la Luna

Entre los resultados difundidos figuran las observaciones de pequeños destellos, provocados por fragmentos rocosos al chocar contra la Luna. Sin embargo, algunos integrantes del equipo científico se sorprendieron cuando los astronautas comunicaron que habían distinguido cinco puntos de luz tenues desde una distancia de 74.000 kilómetros.

Tras descartar que se tratara de rayos cósmicos o reflejos de la nave, el equipo confirmó los avistamientos. Astronautas de Apolo ya habían informado destellos parecidos desde la órbita lunar, aunque la tripulación de Artemis probablemente detectó los más débiles observados a simple vista.

Las imágenes, grabaciones y notas de la expedición conforman el primer conjunto de datos de ciencias planetarias reunido por personas en más de 50 años. NASA

A partir de la luminosidad de cada destello, los científicos calcularon que las rocas no superaban unos pocos centímetros de ancho. Aun con ese tamaño, se desplazaban a miles de kilómetros por hora y emitieron luz suficiente al golpear el suelo lunar para poder verse desde la nave.

Un eclipse solar total de casi una hora acompañó el paso de la tripulación por la cara oculta de la Luna y proporcionó oscuridad para identificar esos estallidos. Como la Luna carece de atmósfera, los restos espaciales no encuentran un medio que los frene o los desintegre antes de alcanzar la superficie.

Las observaciones directas permitirán estudiar la frecuencia de estos impactos pequeños. NASA

Las observaciones directas permitirán estudiar la frecuencia de estos impactos pequeños, un dato necesario para evaluar riesgos a largo plazo para futuros hábitats e infraestructuras lunares.