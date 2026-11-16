La empresa de Elon Musk completó una maniobra inédita tras más de 22 horas de vuelo y 14 vueltas alrededor de la Tierra.

El evento permitió desplegar 26 satélites Starlink V3 y probar el regreso de la nave a su base, en Texas.

SpaceX consiguió una de las maniobras más complejas de su programa de desarrollo espacial : recuperar por primera vez la etapa superior de su megacohete Starship con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento. El vehículo volvió a las instalaciones de Starbase , en Texas, después de completar una misión orbital de más de 22 horas.

El operativo se desarrolló el sábado 14 de noviembre , durante el decimoquinto vuelo de prueba del sistema. La nave consiguió atravesar la atmósfera terrestre y regresar al mismo complejo desde el que había despegado el día anterior. En los últimos segundos del descenso, dos enormes estructuras mecánicas la sujetaron y estabilizaron.

El lanzamiento se dió el viernes 13 de noviembre desde Starbase, en el sur de Texas. El sistema Starship, considerado el cohete más grande y potente desarrollado hasta ahora, tiene una altura de 124 metros cuando está completamente ensamblado. Está compuesto por dos partes: el propulsor Super Heavy, encargado de impulsarlo durante el despegue, y la nave Starship , que sigue el recorrido hasta el espacio.

Una vez que ambas etapas se separaron, la nave continuó su trayectoria . Durante más de 22 horas completó 14 vueltas alrededor de la Tierra , a una altitud cercana a los 265 kilómetros. En ese recorrido también desplegó 26 satélites de la nueva generación Starlink V3, que forman parte del proyecto de conectividad de la empresa.

La etapa más delicada empezó cuando Starship inició la vuelta a la atmósfera. El cohete tuvo que soportar temperaturas extremas generadas por la fricción durante el descenso, mientras su sistema de navegación corregía la trayectoria para aproximarse nuevamente a la plataforma de lanzamiento.

En los últimos instantes, la nave encendió tres motores Raptor para modificar su orientación y pasar a una posición vertical. Después, redujo progresivamente la velocidad hasta quedar suspendida frente a la torre, donde dos brazos mecánicos, conocidos como "chopsticks", se encargaron de la captura.

Aunque la nave principal consiguió completar el recorrido, el primer tramo del operativo presentó dificultades. SpaceX también tenía previsto recuperar el propulsor Super Heavy mediante los brazos mecánicos, pocos minutos después del despegue. Pero el vehículo no consiguió completar la maniobra de retorno. Durante el descenso, sus motores dejaron de funcionar antes de lo previsto y el sistema de navegación detectó que no contaba con las condiciones necesarias para volver a la plataforma.

Ante esa situación, se activó el procedimiento de seguridad y el propulsor fue desviado hacia el golfo de México. La maniobra evitó que siguiera su trayectoria hacia las instalaciones terrestres y terminó con su destrucción en el mar. SpaceX todavía debe investigar las causas de la falla.

Por qué la recuperación de la nave principal es un avance histórico

La reutilización de cohetes es uno de los principales objetivos de SpaceX desde sus inicios. La posibilidad de recuperar los vehículos después de cada lanzamiento permitiría reducir los costos de las misiones y aumentar la frecuencia de los viajes al espacio.

Hasta ahora, la empresa había conseguido avances importantes con el Falcon 9, su principal cohete, que cuenta con una primera etapa reutilizable que vuelve a la Tierra después de impulsar la carga útil. Sin embargo, su segunda etapa, encargada de posicionar los satélites en órbita, se descarta después de cada misión.

Starship busca superar esa limitación. La intención de Elon Musk es que tanto el propulsor como la nave puedan volver a la plataforma, ser recuperados y volver a usarse sin tener que fabricar un vehículo nuevo para cada lanzamiento. La captura de la etapa superior resuelve uno de los desafíos más difíciles de ese proyecto. A diferencia del propulsor, Starship tiene que regresar desde una órbita terrestre, atravesar la atmósfera a altas velocidades y ejecutar una maniobra de aterrizaje que exige una precisión extrema.

El objetivo final es conseguir que Starship funcione con una dinámica similar a la de un avión comercial: despegar, cumplir su misión, volver y quedar disponible para un nuevo vuelo en el menor tiempo posible. La captura del 14 de noviembre acercó a SpaceX a esa meta.

El papel del Starship en los próximos viajes a la Luna y Marte

El desarrollo del Starship también se relaciona con los planes de exploración espacial de la NASA. La agencia estadounidense eligió una versión modificada de la nave para participar en el programa Artemis, cuyo objetivo es volver a llevar astronautas a la superficie lunar y establecer las condiciones para futuras misiones de mayor duración.

El vehículo de SpaceX deberá funcionar como módulo de alunizaje. Para eso, va a tener que transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie y permitirles volver. La NASA comprometió miles de millones de dólares para el desarrollo de este sistema, dentro de un contrato que supera los 4.000 millones de dólares.

La recuperación de la nave es un paso importante para ese objetivo, aunque todavía quedan pruebas por completar. Una de las más exigentes será demostrar que Starship puede recibir combustible de otros vehículos mientras está en el espacio. Esta tecnología es indispensable para las misiones lunares, debido a la enorme cantidad de combustible que va a necesitar para completar sus trayectos.

A largo plazo, Musk proyecta aprovechar el sistema para transportar grandes cantidades de carga y personas hacia Marte. La posibilidad de recuperar las dos etapas y reutilizarlas permitiría aumentar la cantidad de lanzamientos necesarios para hacer posible ese proyecto.