El rover Perseverance de la NASA descubrió, gracias a su instrumento Mastcam-Z, una sorprendente roca que se asemeja a un casco de batalla desgastado en la superficie de Marte.
Nuevo hallazgo en Marte: el rover Perseverance de la NASA captó una roca con forma de "casco"
La roca presenta un pico puntiagudo y una textura nodular picada que recuerda a la imagen de una armadura forjada hace siglos.
Fue capturada por el vehículo diseñado para explorar el planeta rojo el 5 de agosto de 2025. Los expertos se dieron cuenta que roca presenta un pico puntiagudo y una textura nodular picada que recuerda a la imagen de una armadura forjada hace siglos. Perseverance encontró una roca similar en marzo de este año.
"El nombre objetivo de esta roca es Horneflya y se distingue no tanto por su forma de sombrero, sino más bien porque está compuesta casi en su totalidad de esférulas", expresó David Agle, portavoz del equipo de Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.
Por el momento, los científicos creen que, en algunas rocas observadas en Marte, estas esférulas se forman cuando el agua subterránea atraviesa los poros de las rocas sedimentarias.
De qué se trata Mastcam-Z, el instrumento de Perseverance
El instrumento Mastcam-Z, un par de cámaras con zoom en el mástil de Perseverance, permite a los científicos capturar imágenes estéreo de alta resolución y detectar a distancia características inusuales como esta roca "casco" cubierta de esferulas.
Este tipo de imágenes son ejemplos de un fenómeno conocido como "pareidolia". Este describe la tendencia del cerebro humano a imponer un patrón familiar a datos visuales que de otro modo serían aleatorios. Esto se conoce porque Perseverance pudo ir descubriendo una gran cantidad de retratos de rocas con formas peculiares.
Sin embargo, como no está todo definido, el equipo científico de la agencia espacial seguirá teniendo mucho más trabajo analizando rocas para buscar respuestas a este misterio geológico y por supuesto, a otras preguntas sobre el planeta rojo.
- Temas
- NASA
- Perseverance
- Marte
