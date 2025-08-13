Una astronauta de la NASA capturó una inesperada descarga eléctrica en el espacio







Fue visto este 5 de julio. A través de un comunicado, la agencia espacial explicó que se trató, finalmente, de una forma inusual y espectacular de un TLE (Evento Luminoso Transitorio).

Se trata de un TLE (Evento Luminoso Transitorio).

La astronauta de la NASA llamada Nichole Ayers capturó una inesperada imagen de un "chorro gigantesco" desde la Estación Espacial Internacional.

Los chorros gigantescos son conocidos como un tipo de descarga eléctrica que se extiende desde la cima de una tormenta hasta la atmósfera superior. Suelen ser observados por casualidad, captados accidentalmente por cámaras terrestres que captan otros fenómenos o simplemente pasajeros de aerolíneas.

Astronauta Nichole Ayers Nichole Ayers, astronauta de la NASA. El chorro gigantesco primero fue considerado como "Sprite" El finalmente considerado "chorro gigantesco", al principio se pensó que era un "sprite". Estos son uno de los tipos de TLE más comúnmente observados. Son breves y coloridos destellos de luz que ocurren a gran altura sobre las tormentas eléctricas en la mesosfera, a unos 80 kilómetros sobre la superficie terrestre.

A diferencia de los chorros gigantescos, que emergen directamente de las cimas de las nubes de tormenta, los sprites se forman de forma independiente, a mucha más altura en la atmósfera.

Cuando aparecen, se ven como un resplandor rojizo con formas intrincadas que se asemejan a medusas, columnas o zanahorias, y pueden extenderse decenas de kilómetros de diámetro.

