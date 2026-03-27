La Provincia aprobó una guía para impulsar la vasectomía sin bisturí en hospitales públicos + Seguir en









El Ministerio de Salud bonaerense busca ampliar el acceso a este método anticonceptivo y sumar a los varones a las políticas de salud reproductiva.

El programa apunta a incorporar a los varones cisgénero y personas con pene como sujetos activos y corresponsables en las políticas de salud reproductiva. Pixabay

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la implementación de una nueva guía para promover la vasectomía sin bisturí en el sistema de salud público. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud bonaerense a través de la Resolución 2633, publicada en el Boletín Oficial del distrito.

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La iniciativa aprueba el documento “Vasectomía sin bisturí - Guía práctica para equipos de salud de la PBA”, que establece lineamientos para estandarizar la atención y la técnica quirúrgica en todos los niveles del sistema sanitario. El objetivo es mejorar el acceso a este procedimiento, considerado “mínimamente invasivo, seguro y eficaz”.

La Provincia aprobó una guía para la vasectomía sin bisturí en hospitales públicos Desde la cartera que conduce Nicolás Kreplak explicaron que la medida se enmarca en el Plan de Anticoncepción masculina: Vasectomía sin Bisturí, una estrategia que busca crear una red provincial de servicios de salud sexual integral y ampliar la oferta de esta práctica ante la alta demanda existente.

El programa apunta a incorporar a los varones cisgénero y personas con pene como sujetos activos y corresponsables en las políticas de salud reproductiva, en línea con una perspectiva de equidad de género. En ese sentido, la guía propone un modelo de atención integral basado en derechos y sustentado en evidencia científica.

Hospitales públicos.jpg La medida se enmarca en el Plan de Anticoncepción masculina: Vasectomía sin Bisturí, una estrategia que busca crear una red provincial de servicios de salud sexual integral. La resolución también establece la necesidad de fortalecer la capacitación de los equipos de salud, con formación teórico-práctica específica para garantizar intervenciones seguras y de calidad. En ese marco, la Provincia ya realizó entrenamientos junto a la organización internacional World Vasectomy Day, con la que mantiene un convenio de colaboración.

Además, se impulsarán acciones de difusión, campañas informativas y espacios de intercambio para promover la anticoncepción masculina y generar debates sobre sexualidad y masculinidades. La iniciativa también contempla la elaboración de materiales y la unificación de criterios en la atención. La medida se apoya en la Ley Nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica y en normativas provinciales como la Ley 13.066 y la Ley 14.738, que regulan el acceso a la salud sexual y reproductiva. En ese marco, el Ejecutivo bonaerense busca garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y ampliar derechos en todo el territorio. La provincia de Buenos Aires habilita la consulta del Registro de Electores Extranjeros: hasta cuándo se puede hacer el trámite La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dispuso la publicación del Registro Especial de Electores Extranjeros y habilitó un período extraordinario para la consulta y corrección de datos, según una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense. La medida establece que los residentes extranjeros podrán acceder al padrón a través del sitio web del organismo desde el 25 de marzo hasta el 1 de diciembre de 2026, con el objetivo de verificar información personal y solicitar rectificaciones en caso de errores. El registro incluye datos como nombre y apellido, DNI, fecha del último ejemplar del documento, localidad, distrito electoral y tipo de residencia, que podrán ser revisados de manera individual.