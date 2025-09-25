La provincia de Buenos Aires actualizó los montos de las becas deportivas







Se trata de un programa creado en 2021, que busca brindar apoyo económico a quienes representan a Buenos Aires en instancias locales, nacionales e internacionales.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense fijó en $25.000, $75.000 y $150.000 los valores de las becas de las categorías I, II y III del Programa “Becas Deportivas”, respectivamente, según la Resolución 2164 publicada este jueves en el Boletín Oficial del distrito.

La medida establece que los nuevos montos rigen desde el 1° de julio de 2025 y tienen por objetivo acompañar a deportistas y entrenadores de la provincia "para que puedan acceder a herramientas que potencien su actividad deportiva y que colaboren con su educación, su desarrollo y su proyección deportiva nacional e internacional".

"Debe contemplarse la inflación acumulada en el periodo comprendido desde septiembre de 2024 a la fecha, y el recorte de los programas nacionales en materia deportiva que impactan directamente en la provincia de Buenos Aires, dificultando el acceso a los servicios, insumos deportivos, viajes a entrenamientos y torneos", se indicó entre los fundamentos del texto.

Además, se destacó "la importancia de continuar implementado medidas por parte del gobierno provincial con el objetivo de valorizar, acompañar y continuar potenciando el deporte bonaerense".

El Programa “Becas Deportivas”, creado en 2021, busca brindar apoyo económico a quienes representan a Buenos Aires en instancias locales, nacionales e internacionales, y carece de un cupo o límite de beneficiarios.

La resolución, que lleva la firma del ministro Andrés Larroque, instruye a la Dirección de Contabilidad a aplicar los nuevos valores y precisa que el gasto se atenderá con el Presupuesto General prorrogado para el ejercicio 2025.