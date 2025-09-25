El empleado de un banco que robó 50 millones de dólares tras caer en una estafa de criptomonedas







Parecía un ejecutivo respetable y confiable, hasta que su nombre quedó ligado a un fraude millonario de criptomonedas.

Con engaños, estafaron por millones al gerente de un banco.

Con poco más de 50 años, Shan Hanes dedicó buena parte de su vida profesional al sector financiero, llegando a presidir el Heartland Tri-State Bank en Kansas. Sin embargo, su acceso privilegiado a las operaciones internas lo convirtió también en el instrumento para perpetrar el mayor golpe descubierto hasta ahora en su entidad con varios millones de dólares robados.

El escándalo estalló cuando se reveló que Hanes había sido víctima de una estafa de criptomonedas, conocida popularmente como “pig butchering”, en la que los estafadores prometen retornos extraordinarios para inducir a la víctima a invertir cada vez más.

Shan Hanes El ex gerente de un importante banco que fue víctima de una estafa con criptomonedas y desvió millones de la institución.

Un robo de casi 50 millones de dólares: quién es Shan Hanes Shan Hanes creció dentro del mundo financiero y ascendió hasta convertirse en CEO de un banco comunitario en Kansas, rodeado de confianza entre inversores y clientes locales. Su prestigio le permitió ocupar cargos reconocidos en asociaciones bancarias, lo que aumentó su credibilidad en el entorno. Todo eso hizo que su caída resultara aún más sorprendente para quienes lo veían como un líder bancario ejemplar.

El giro dramático ocurrió cuando cayó en la trampa de una estafa en criptomonedas que prometía grandes ganancias a cambio de inversiones crecientes. Bajo esa presión, empezó a desviar fondos legítimos del banco, entre mayo y julio de 2023, hacia cuentas controladas por los estafadores, sumando cerca de 47,1 millones de dólares en 11 transferencias fraudulentas.

Fuerte condena en prisión: cuánto tiempo deberá pasar tras las rejas Las irregularidades fueron descubiertas por los reguladores estatales y federales, lo que motivó investigaciones del FBI, autoridades bancarias y agencias encargadas de asegurar el sistema financiero. En agosto de 2024, Hanes se declaró culpable de malversación como oficial bancario y fue condenado a 293 meses de prisión por el robo de 47,1 millones de dólares. Además, en una audiencia separada, se estableció que deberá pagar restitución a las víctimas afectadas. El FBI recuperó unos 8 millones de dólares vinculados al fraude, que serán distribuidos entre quienes sufrieron pérdidas, aunque muchos accionistas locales perdieron todo su capital invertido cuando el banco colapsó.

