La provincia de Buenos Aires aprobó el plan de conservación de bosques nativos en la Reserva Natural Isla Martín García

La medida fue oficializada por el Ministerio De Ambiente bonaerense. Apunta a preservar y manejar de forma sostenible los ecosistemas forestales en un área protegida clave.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el Plan Estratégico Institucional de Conservación de los Bosques Nativos de la Reserva Natural Isla Martín García, una iniciativa orientada a garantizar la protección y el manejo sostenible de estos ecosistemas. La medida fue formalizada en el Boletín Oficial bonaerense a través de la Subsecretaría De Política Ambiental del Ministerio De Ambiente .

La resolución se enmarca en un conjunto de normativas nacionales y provinciales que reconocen el derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo para las generaciones futuras , tal como establece el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución de la provincia.

En sus fundamentos, la norma destaca que la política ambiental debe asegurar la preservación, conservación y recuperación de los recursos naturales , al tiempo que promueve la sustentabilidad ecológica, económica y social. En esa línea, la Ley General Del Ambiente N° 25.675 fija como objetivos prevenir los efectos negativos de las actividades humanas y fomentar cambios en los valores sociales para alcanzar un desarrollo sostenible.

El plan aprobado se inscribe también en lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.331 de Bosques Nativos , que establece presupuestos mínimos de protección ambiental y promueve el manejo sostenible de estos ecosistemas. En la provincia, esa normativa se articula con la Ley Provincial N° 14.888 , que regula el ordenamiento territorial de los bosques nativos y define a estos ambientes como sistemas complejos que brindan servicios ambientales y recursos con potencial uso económico .

La Reserva Natural Isla Martín García, ubicada en el partido de La Plata y declarada área protegida por la Ley N° 12.103 , forma parte de este esquema de conservación. Allí, los bosques nativos son considerados ecosistemas interdependientes que incluyen suelo, agua, clima y biodiversidad , cuya protección resulta clave para mantener el equilibrio ambiental.

Isla Martín García.jpg

La medida también se vincula con la Resolución 523/2019 del entonces Organismo Provincial Para El Desarrollo Sostenible, que fijó los lineamientos para los planes de conservación y manejo sostenible en bosques nativos, y con la normativa del Consejo Federal De Medio Ambiente (Cofema).

Desde el Ministerio De Ambiente remarcaron que la iniciativa se inscribe en sus funciones de gestión, manejo y conservación de áreas protegidas y bosques nativos, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas ambientales y garantizar la protección de estos territorios estratégicos.

Isla Martín García

Descubierta por el español Juan Díaz de Solís en 1516, la isla debe su nombre a uno de sus tripulantes llamado Martín García, quien falleció a bordo y fue enterrado allí. Don Pedro de Cevallos, primer Virrey del Río de La Plata, la convirtió en sitio fortificado y guarnición militar. Es un lugar histórico nacional y sitio histórico provincial ya que en su territorio se desarrollaron innumerables hechos de relevancia. A fines del siglo XIX, Sarmiento quiso fundar la ciudad capital de un Estado que agrupara los territorios de Argentina, Paraguay y Uruguay llamada Argirópolis, por citar uno de ellos.

La cárcel de la isla fue elegida una y otra vez para confinar figuras políticas que ejercieron el poder: en el golpe de estado de 1930, alojó a Yrigoyen; años más tarde fue preso el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Cuando derrocaron a Juan Domingo Perón en 1945, también fue alojado allí mientras que en la década del 60 Arturo Frondizi estuvo privado de su libertad durante un año y medio. Aún pueden visitarse las ruinas de esta cárcel, además del teatro y otros espacios de gran interés histórico.

isla martin garcia.jpg demigranteaturista.com

En sus paisajes, se pueden observar sus particulares costas formadas con sedimentos del Río de La Plata, cubiertas de juncales, pajonales y matorrales inundables que son refugio de gallaretas, garzas, patos, caracoleros, pollonas de agua, federales y verdones. También pueden encontrarse lagartos overos entre senecios, marcelas y algunos espinillos. La isla tiene 9 ambientes en 1800 metros cuadrados de superficie, lo que la constituye en una de las Reservas con mayor atractivo para visitar.